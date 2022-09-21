Лера Кудрявцева: «Александр Морозов откровенно расскажет о том, как худел»

Александра Морозова не узнать! Публика полюбила его обаятельным толстяком, один вид которого вызывал улыбку. На сцене Морозов активно шутил и выглядел мужчиной в самом расцвете сил. А за кулисами падал без сил, пытаясь прийти в себя и отдышаться.

– Гипертония, диабет, обструктивное апноэ, – перечисляет артист мучившие его болезни.

К сожалению, лишний вес всегда приводит к проблемам. И дело тут вовсе не во внешнем виде – это личное дело каждого. Но всему есть предел. Когда лишний жир фактически свисает с тела и зеркало отражает сей факт со всей беспощадностью, волей-неволей приходится начать заботиться о здоровье.

Когда Александр Морозов понял – пора худеть – он отнёсся к этому процессу со всей серьёзностью. Сначала, не без помощи врачей, сбросил вес, а потом обратился к пластическим хирургам, чтобы они устранили лишнюю кожу и вернули телу привлекательный вид.

– У меня грудь вот досюда висела! – признаётся Морозов. – Просто уши спаниеля!