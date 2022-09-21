Лера Кудрявцева: «Александр Морозов откровенно расскажет о том, как худел»

Александра Морозова не узнать! Публика полюбила его обаятельным толстяком, один вид которого вызывал улыбку. На сцене Морозов активно шутил и выглядел мужчиной в самом расцвете сил. А за кулисами падал без сил, пытаясь прийти в себя и отдышаться.
– Гипертония, диабет, обструктивное апноэ, – перечисляет артист мучившие его болезни.
К сожалению, лишний вес всегда приводит к проблемам. И дело тут вовсе не во внешнем виде – это личное дело каждого. Но всему есть предел. Когда лишний жир фактически свисает с тела и зеркало отражает сей факт со всей беспощадностью, волей-неволей приходится начать заботиться о здоровье.
Когда Александр Морозов понял – пора худеть – он отнёсся к этому процессу со всей серьёзностью. Сначала, не без помощи врачей, сбросил вес, а потом обратился к пластическим хирургам, чтобы они устранили лишнюю кожу и вернули телу привлекательный вид.
– У меня грудь вот досюда висела! – признаётся Морозов. – Просто уши спаниеля!
Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион». Фото: НТВ
Пластика прошла успешно: глядя на Александра сейчас, и не скажешь, что когда-то он страдал от ожирения. Подтянутый мужчина в самом расцвете сил, жизненных и творческих. А какая харизма! Именно она всегда помогала Александру Морозову очаровывать женщин, чем он охотно пользовался. Чувство юмора и подкупающая открытая улыбка – что ещё нужно для того, чтобы влюбиться?
Разумеется, ему случалось крутить романы с коллегами по творческому цеху. Мирок-то узкий, все друг друга знают. Елена Воробей, например, Морозову категорически отказала – он объяснил мне, почему так вышло. А ещё откровенно признался, что одно время разрывался между жёнами Евгения Петросяна – бывшей и нынешней.
Словом, романов у Александра Морозова было не меньше, чем у какого-нибудь секс-символа. А вот отцом он ещё ни разу не стал. Конечно, я не могла не спросить моего героя о том, планирует ли он когда-нибудь испытать счастье отцовства. В этом году артисту исполнилось сорок девять лет, и это было бы вполне логично.
– Сейчас меня женская половина возненавидит, – попытался отшутиться Морозов.
– Давай! – смеясь, подстегнула его я. – Мы и так мужчин… не очень.
Что думает об отцовстве Александр Морозов? Не разочаровался ли он в любви после многочисленных пережитых романов? И отважится ли открыть секрет, который стоит один миллион рублей? Все ответы – в новом выпуске шоу «Секрет на миллион» 24 сентября, в 13.00, на НТВ.