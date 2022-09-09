Куда движется Россия: НТВ покажет исторический документальный фильм «Русский раскол»

13 и 14 сентября в полночь на канале НТВ состоится премьера документального проекта «Русский раскол», посвященного жизни и работам российского историка, доктора исторических наук Александра Пыжикова.

Ученый исследовал отечественную историю и выдвинул несколько спорных теорий. Главный вопрос, на который он искал ответ, — почему в ХХ столетии наша страна дважды пережила процесс распада, а в середине века показала небывалый подъем?

В фильме авторы пытаются проследить вместе с Пыжиковым, правда ли на события 1917 года повлиял произошедший гораздо раньше церковный раскол.