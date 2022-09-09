Куда движется Россия: НТВ покажет исторический документальный фильм «Русский раскол»

13 и 14 сентября в полночь на канале НТВ состоится премьера документального проекта «Русский раскол», посвященного жизни и работам российского историка, доктора исторических наук Александра Пыжикова.
Ученый исследовал отечественную историю и выдвинул несколько спорных теорий. Главный вопрос, на который он искал ответ, — почему в ХХ столетии наша страна дважды пережила процесс распада, а в середине века показала небывалый подъем?
В фильме авторы пытаются проследить вместе с Пыжиковым, правда ли на события 1917 года повлиял произошедший гораздо раньше церковный раскол.
«Пусть многое в теории Александра Пыжикова небесспорно, но отчасти его исследования дают ответ на многие вопросы: как получилось, что Российская империя так легко пала? Почему огромные крестьянские массы так быстро встали на сторону большевиков? Почему произошел небывалый рывок в 30-е годы? Есть ли в этом связь? Так неожиданно век XVII перебрасывает нам мост в XXI, чтобы мы лучше поняли, что происходит сегодня», — говорит автор фильма Владимир Чернышев.
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В фильме выводы исследователя комментируют писатель и публицист Захар Прилепин, доктор исторических наук Юрий Жуков, доктор политических наук Алла Глинчикова, автор учебников и курсов лекций по истории России Евгений Спицын, историк-религиовед Дмитрий Урушев и другие эксперты.
Смотрите фильм Владимира Чернышева «Русский раскол» — 13 и 14 сентября в 00:00 на канале НТВ.