Кто покажет лучший туристический маршрут: на канале «Пятница!» стартует шоу «Тревел-баттл»

«Пятница!» продолжает выпускать передовые тревел-шоу. 1 августа канал покажет новый проект «Тревел-баттл», в котором за звание самого крутого блогера-путешественника будут бороться Настя Ивлеева и Роман Каграманов.

Две звезды интернета отправятся в Армению. Они будут исследовать новые места и соревноваться между собой в том, кто покажет самый интересный маршрут. Победитель будет определен зрительским голосованием в Telegram-канале «Пятницы». Результаты будут появляться в эфире шоу в режиме реального времени, а самый активный участник голосования выиграет путешествие по России.

«Я жутко соскучилась по путешествиям! Было здорово снова открывать интересные места, знакомиться с новыми людьми и освещать прикольные события в том или ином городе. Обожаю стиль кочевника, даешь больше путешествий!», - поделилась эмоциями Настя Ивлеева. «Ожидайте кучу веселья, колорита, красок, радостей, вкусной еды и жизни! Задача ведущих в «Тревел-баттле» показать со своей стороны то или иное место в лучшем свете. Это соревнование, и здесь зритель решит, чей маршрут был круче», - добавил Роман Каграманов.

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Не пропустите премьеру «Тревел-баттла» - 1 августа в 19:00 на канале «Пятница!»