Коварный фонтан и «говорящее» подземелье: тревел-шоу «Поехали!» покажет диковинки Петербурга

6 августа на Первом канале стартует тревел-шоу «Поехали!».

В первом выпуске ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский навестят величественный Санкт-Петербург. Точнее, не сам Питер, а его окрестности: Царское Село, Гатчину, Петергоф и известные дачи литературного фонда в поселке Комарово.

«Больше всего меня взбесил фонтан «Шутиха» в Петергофе, оборудованный датчиками движения восемнадцатого века, — поделилась Маша Осадник. – Искренне сочувствую бедным женщинам из прошлого, у которых кринолин, пять юбок и корабль на голове. Плывет она такая красивая по парку и вдруг — раз — мокрая с головы до пят».

В Большом Гатчинском дворце ведущие прогулялись по подземным ходам, которые очень любил Павел I, обожавший внезапно убегать от своих гостей и возникать в неожиданных местах. Сотрудники музея предложили шоуменам «поговорить» с подземельем — там замечательное эхо. Смотрители шутят, что это сам Павел I общается с потомками.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».

Какие еще чудеса окружают Питер? Смотрите шоу «Поехали!» — 6 августа в 10:15 на Первом канале