Конфликты, срывы, ломки и раскаяние: сюрпризы реалити-шоу «Новые пацанки»

22 сентября телезрители увидят новых «пацанок». Пятнадцать девушек с непростыми судьбами окажутся на проекте с одной целью — измениться. Их жизни наполнены драмами и обидами на близких. Их не любят родители и не понимают окружающие. Проект «Пацанки» для этих девушек — шанс перевернуть страницу и начать новую жизнь.

«Новые пацанки»

Участницы «Новых пацанок» приехали на проект из разных городов России — от Каспийска до Сургута. Возраст девушек тоже разный — от 18 до 27 лет. Среди них — жительница автомойки, бывшая работница секс-индустрии, девушка, которая ни разу не пробовала алкоголь и запрещенные вещества, работающая на кладбище, жертва буллинга и агрессии. По словам преподавателей, новые «пацанки», несмотря на сложности в своей жизни и обиду на людей, полностью доверились проекту.

Мария Третьякова, эксперт по этикету Школы Леди:

«Они слышат! Это невероятная отдача. Их желание получить новый опыт и изменить жизнь к лучшему — огромно. Они могут поспорить, но всегда слышат аргументы. Я вижу, что нужна им, они очень хотят общаться, внимают каждому слову».

В число участниц попала Рони Вербицкая, которая знакома телезрителям по другим телевизионным проектам. Впервые девушка расскажет, как мать избивала ее и заставляла попрошайничать на улице.

Новые конфликты

