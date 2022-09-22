Конфликты, срывы, ломки и раскаяние: сюрпризы реалити-шоу «Новые пацанки»

22 сентября телезрители увидят новых «пацанок». Пятнадцать девушек с непростыми судьбами окажутся на проекте с одной целью — измениться. Их жизни наполнены драмами и обидами на близких. Их не любят родители и не понимают окружающие. Проект «Пацанки» для этих девушек — шанс перевернуть страницу и начать новую жизнь.
«Новые пацанки»
Участницы «Новых пацанок» приехали на проект из разных городов России — от Каспийска до Сургута. Возраст девушек тоже разный — от 18 до 27 лет. Среди них — жительница автомойки, бывшая работница секс-индустрии, девушка, которая ни разу не пробовала алкоголь и запрещенные вещества, работающая на кладбище, жертва буллинга и агрессии. По словам преподавателей, новые «пацанки», несмотря на сложности в своей жизни и обиду на людей, полностью доверились проекту.
Мария Третьякова, эксперт по этикету Школы Леди:
«Они слышат! Это невероятная отдача. Их желание получить новый опыт и изменить жизнь к лучшему — огромно. Они могут поспорить, но всегда слышат аргументы. Я вижу, что нужна им, они очень хотят общаться, внимают каждому слову».
В число участниц попала Рони Вербицкая, которая знакома телезрителям по другим телевизионным проектам. Впервые девушка расскажет, как мать избивала ее и заставляла попрошайничать на улице.
Новые конфликты
На съемках реалити-шоу. Фото: телеканал «Пятница»
На проекте девушкам предстоит столкнуться не только с неожиданными испытаниями, но и друг с другом. Участницы — «дикие одиночки». Они не привыкли налаживать контакт и боятся близости.
Конфликты начались уже на стадии знакомства: девушки агрессивно приветствовали друг друга, заявляя таким образом о себе и нападая первыми. Не обошлось даже без травм.
Любовь Розенберг, психолог Школы Леди:
«В прошлом были «цветочки» по сравнению с ягодками ярости и зомбированности новых пацанок. Их били, они поднимались и снова рвались в драку.
Кто-то занимал сразу позицию наблюдателя, кто-то активно пытался остановить попытки самоповреждения других, а остальные били и крушили всё на своём пути».
Новая форма
Брошь в виде короны. Фото: телеканал «Пятница»
Героиням придется попрощаться со своей одеждой и облачиться в новую форму Школы леди. Для каждой девушки приготовлен костюм с юбкой, жилетом и пиджаком в серых тонах с розовой отстрочкой.
Завершат образ белая рубашка и лоферы молочного цвета. Украшать форму девушки будут золотой брошью школы в форме короны — такой же, как на логотипе проекта. Брошь на пиджаке — знак ученицы Школы леди. Если девушка выбывает из проекта, она сдает брошь.
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Новый этап общения с поклонниками
Телезрители смогут следить за жизнью пацанок в телеграм-канале «Пацанки. Подслушано». У поклонников появится возможность задавать участницам вопросы, а также увидеть эпизоды, не попавшие в эфир.
Чего ждать телезрителям — рассказывают директор Школы и психолог
Лаура Лукина:
«Поклонники проекта увидят, как для новых «пацанок» больно, страшно и горько начинать все сначала; как самые дорогие и близкие им люди совершили предательство и отвернулись от них; как наши героини оказались на дне и с какой силой теперь хотят подняться; как тяжело им находить общий язык друг с другом и какой сильный «ураган» в результате их конфликтов обрушивается на нашу школу.
Так что выживут и преодолеют все это только оптимисты — те, кто сможет найти что-то положительное в происходящем».
Форма для девушек. Фото: телеканал «Пятница»
Любовь Розенберг:
«Зрителей ждет много колких и смешных комментариев участниц друг о друге, отвержение, срывы, ломки и раскаяния.
Вместе с тем поклонники шоу смогут наблюдать дружбу и поддержку, появление новых лидеров, яркую внутреннюю и внешнюю трансформацию участниц. В общем, впереди много захватывающего, удивительного, полезного и поучительного!»
Не пропустите премьеру: «Новые пацанки» — 22 сентября в 19:00 на телеканале «Пятница»!