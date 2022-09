Кого рассекретили в «Шоу Аватар» в первом выпуске

В субботу, 3 сентября, на НТВ вышел первый выпуск нового проекта «Шоу Аватар». В отличие от «Маски», перед зрителями предстанут цифровые аватары в образах сказочных героев. А озвучивать их будут популярные артисты.

Зрителям предстоит угадать - кто перед ними выступает. И если им удастся рассекретить артиста, то он тут же покидает проект.

В первом выпуске на уловки жюри попал Емеля. Аватар исполнил песню Fly me to the moon и практически все жюри единогласно заявили, что перед ними комик Гарик Харламов. Они оказались правы.