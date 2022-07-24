Какие российские телешоу снимаются прямо сейчас

Да, большинство программ уходят в заслуженный отпуск, но некоторые телевизионщики все же продолжают в буквальном смысле потеть, учитывая температуру воздуха, над новыми проектами, чтобы было что показать нам осенью.

«Звезды в Африке. Битва сезонов»

В ЮАР стартовали съемки очередного сезона экстремального реалити-шоу «Звезды в Африке», о чем его ведущая Ольга Бузова поспешила сообщить подписчикам, пожаловавшись на необходимость вставать в 5.30 утра. К тому же в Южной Африке, где нынче в разгаре календарная зима, сейчас достаточно холодно: Ольге приходится носить угги и куртку.

Состав участников нового сезона пока не раскрывается, но если в названии шоу появилось уточнение «Битва сезонов», значит, зрителю стоит ждать сборную солянку из самых ярких героев предыдущих выпусков. Вместе с Бузовой вести проект назначен Михаил Галустян, работавший в паре с Ольгой с самого начала.

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«Поем на кухне всей страной»

Предупреждаем: третья буква в первом слове названия - «ё». То есть это не про еду, а про песни. Данный проект - одно из нескольких засекреченных шоу Первого канала, которое только обкатывается на уровне идеи. Здесь будут петь простые люди со всей России, сидя на кухне - классические душевные посиделки (к сожалению или к счастью, без алкоголя). Планируется и жюри, и зрительское голосование.

Аватар-проекты

Суперзасекреченный проект, концепцию которого внезапно раскрыл глава Первого канала Константин Эрнст на недавнем Экономическом форуме. В его основе - американское шоу Alter Ego, где вместо артистов поют их цифровые, мультяшные копии.

- Несколько российских компаний вступили в соревнование за то, чтобы купить этот формат, - признался Эрнст. - И победила самая богатая. Мы такие деньги за лицензию платить не можем. И мы решили, что, раз у проекта большие драматургические проблемы, которые не позволят ему стать хитом, его надо перепридумать. Так как идея аватара принадлежит не Джеймсу Кэмерону, а художникам японских комиксов манга, мы использовали идею аватара, чтобы сделать социальное шоу. Соревноваться будут шесть звезд и шесть обычных людей. Они поют, но на сцене зрители видят цифрового двойника участников.

Говорят, что пилотный выпуск проекта уже отснят. И не исключено, что вести его будет Вадим Галыгин.

А кого же имел в виду Эрнст, когда говорил о более зажиточных коллегах? Видимо, речь об НТВ, где уже официально заявили на следующий телесезон проект «Аватар-шоу», который будет вести Вячеслав Макаров (рулевой «Маски»). Смысл тот же: восемь зашифрованных знаменитостей поют за кулисами, пока на сцене вместо них артикулирует анимированный персонаж. Звездное жюри пытается угадать, кто скрыт за маской поющего мультика.