Какие российские телешоу снимаются прямо сейчас

Да, большинство программ уходят в заслуженный отпуск, но некоторые телевизионщики все же продолжают в буквальном смысле потеть, учитывая температуру воздуха, над новыми проектами, чтобы было что показать нам осенью.
«Звезды в Африке. Битва сезонов»
В ЮАР стартовали съемки очередного сезона экстремального реалити-шоу «Звезды в Африке», о чем его ведущая Ольга Бузова поспешила сообщить подписчикам, пожаловавшись на необходимость вставать в 5.30 утра. К тому же в Южной Африке, где нынче в разгаре календарная зима, сейчас достаточно холодно: Ольге приходится носить угги и куртку.
Состав участников нового сезона пока не раскрывается, но если в названии шоу появилось уточнение «Битва сезонов», значит, зрителю стоит ждать сборную солянку из самых ярких героев предыдущих выпусков. Вместе с Бузовой вести проект назначен Михаил Галустян, работавший в паре с Ольгой с самого начала.
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«Поем на кухне всей страной»
Предупреждаем: третья буква в первом слове названия - «ё». То есть это не про еду, а про песни. Данный проект - одно из нескольких засекреченных шоу Первого канала, которое только обкатывается на уровне идеи. Здесь будут петь простые люди со всей России, сидя на кухне - классические душевные посиделки (к сожалению или к счастью, без алкоголя). Планируется и жюри, и зрительское голосование.
Аватар-проекты
Суперзасекреченный проект, концепцию которого внезапно раскрыл глава Первого канала Константин Эрнст на недавнем Экономическом форуме. В его основе - американское шоу Alter Ego, где вместо артистов поют их цифровые, мультяшные копии.
- Несколько российских компаний вступили в соревнование за то, чтобы купить этот формат, - признался Эрнст. - И победила самая богатая. Мы такие деньги за лицензию платить не можем. И мы решили, что, раз у проекта большие драматургические проблемы, которые не позволят ему стать хитом, его надо перепридумать. Так как идея аватара принадлежит не Джеймсу Кэмерону, а художникам японских комиксов манга, мы использовали идею аватара, чтобы сделать социальное шоу. Соревноваться будут шесть звезд и шесть обычных людей. Они поют, но на сцене зрители видят цифрового двойника участников.
Говорят, что пилотный выпуск проекта уже отснят. И не исключено, что вести его будет Вадим Галыгин.
А кого же имел в виду Эрнст, когда говорил о более зажиточных коллегах? Видимо, речь об НТВ, где уже официально заявили на следующий телесезон проект «Аватар-шоу», который будет вести Вячеслав Макаров (рулевой «Маски»). Смысл тот же: восемь зашифрованных знаменитостей поют за кулисами, пока на сцене вместо них артикулирует анимированный персонаж. Звездное жюри пытается угадать, кто скрыт за маской поющего мультика.
Фото: Первый канал
«Голос» и «Голос. 60+»
В настоящий момент завершаются кастинги взрослой («Голос. 60+») и основной версий шоу. Отборочная комиссия скрупулезно составляет списки тех, кто выступит на слепых прослушиваниях, и тех, кто попадет в «золотой резерв» (то есть выступит в следующем сезоне, а не в этом). По поводу наставников традиционная тишина.
Известно лишь, что возрастной конкурс выйдет в эфир в сентябре, а сразу после него стартует 11-й сезон классического «Голоса».
«Идеальные незнакомцы»
Вот как выглядит объявление о наборе участников в этот проект: «Съемки продлятся несколько месяцев в жаркой и экзотической стране. Канал ищет тех, кто разочаровался в любви и оставил попытки построить идеальные отношения. На кону шоу стоит и серьезный выигрыш. Победители получат денежный приз.
После кастингов в городах России отберут одиннадцать участников. Главные требования - возраст от 18 до 35 лет, действующий загранпаспорт и возможность отложить учебу, работу и прочие дела. Это будет ежедневное реалити-шоу про любовь, и наблюдать за участниками будет вся страна. Вам это ничего не напоминает?
Путешествующий Тимур Родригез
Фото: «Пятница!»
Неунывающий Тимур не сидит без дела даже летом. Артист колесит по стране с камерами и делится впечатлениями от знакомства с прекрасной русской глубинкой. Его уже видели в Новосибирске, Уфе, Тобольске и других городах России. Что это такое? Скорее всего, съемки нового тревел-шоу, которое ведет Тимур. Что за проект и где выйдет? Очень похоже, что это будет модифицированная версия проекта «Орел и решка» канала «Пятница!».
«Большие и маленькие»
На «Мосфильме» продолжаются съемки танцевального проекта, в котором несовершеннолетние артисты со всей страны соревнуются в различных дисциплинах - народный танец, современный, эстрадный, балет. Всего в сезоне шоу по 10 выпусков, внутри каждого из которых авторитетные арбитры (хореографы, артисты балета и даже премьер Большого театра Игорь Цвирко) выбирают из десятков участников победителя, который проходит в суперфинал и бьется за главный приз. Ведет шоу прима-балерина Большого театра Светлана Захарова.