Как в современном мире люди попадают в рабство

2 сентября в 14:30 на канале ТВ-3 состоится премьера специального тематического выпуска проекта «Вернувшиеся из рабства». Он расскажет реальные истории россиян, которые в современное время оказались полностью лишены прав и были вынуждены насильно подчиниться чужой воле.
Многие герои этих историй попались на удочку мошенников. Олег Мельников, руководитель движения «Альтернатива», которое занимается освобождением людей из рабства, прекрасно знает, какие виды манипуляций используют злоумышленники, чтобы подсадить потенциальную жертву на крючок.
За более десяти лет существования движения было освобождено 1 500 человек. У каждого из них своя история и трагедия.
Подробнее об этом, а также о самых распространенных видах рабства и способах противостояния мошенникам мы поговорили с Олегом Мельниковым.
«Большее число обращений касается именно трудового рабства»
- Олег, скажите, пожалуйста, какой вид рабства – сексуальный, трудовой – сейчас более распространён?
– Сложно сравнивать, потому что мы можем отталкиваться только от случаев, которые мы знаем, с чем мы столкнулись. И все-таки большее число обращений к нам касается именно трудового рабства. Но это совсем не значит, что случаев сексуального рабства меньше.
Это зависит от конкретных регионов, от конкретной местности и от того, что, как правило, люди, которым все же удалось выбраться из такой ситуации, реже распространяются об этом.
Кадр из передачи «Вернувшиеся из рабства». Фото: телеканал ТВ-3
- Что делать человеку, который оказался в уязвимом положении и сейчас ищет какую угодно работу? Как не попасть в трудовое рабство?
– Если под уязвимым положением мы понимаем, что, допустим, человек оказался в другом городе без денег или без возможности выхода в Интернет, то, наверное, единственно верным вариантом здесь бы было обращаться прямо в места работы, например, в кафе и рестораны. Там всегда есть административный персонал, к которому можно подойти с вопросом, какие работники нужны. Чаще это уборщики, посудомойки, грузчики.
Административный персонал есть и на стройке, куда, как правило, требуются разнорабочие. В этих местах так или иначе возможно найти работу и, скорее всего, это будет намного более безопасный вариант.
Что касается того, как не попасть в трудовое рабство – об этом мы писали очень много постов.
Во-первых, абсолютно точно не нужно пытаться откликаться на объявления, которые у нас развешаны на столбах и остановках. Как правило, это работные дома.
Во-вторых, нужно настаивать на заключении трудового договора или хотя бы на каком-то другом оформлении трудовых отношений. Пусть это будут не совсем трудовые отношения, но договор гражданско-правовой – оказание услуг или что-то подобное – такой документ желательно иметь. Это очень сильно обезопасит.
Также нужно понимать, что ни при каких обстоятельствах не нужно отдавать свои документы. Одно дело, если вы приходите к работодателю, и он при вас с вашего документа списал какие-то данные, а другой вопрос – об этом мы слышим очень часто – у людей забирают паспорт. Обычно говорят, что он нужен, чтобы сделать временную регистрацию или еще что-то.
Соответственно, когда человек уходит с вашим паспортом – абсолютно не понятно, насколько долгим будет этот процесс.
А потом также необходимо удостовериться в месте работы, что это за организация. Нужно заранее постараться узнать о ней какие-то сведения: кто там руководитель, какой у компании юридический адрес, чем эта организация занимается, то есть какую-то общую информацию, которую можно найти в Сети абсолютно на любую контору. Эти моменты упростят процесс трудоустройства и помогут не столкнуться с трудовым рабством.
«В отношениях с малознакомым человеком нужно отодвинуть влюбленность и смотреть на все трезвым взглядом»
- Как женщине, которая, например, едет на футбольный матч или на концерт за рубеж, не попасть в сексуальное рабство? Ведь в одном из своих интервью вы говорили, что такие случаи были…
– Да, действительно, такие случаи были. Во-первых, если вы уезжаете на какой-то срок в другую страну, об этом должны знать ваши родственники, близкие люди, друзья – куда вы едете, на сколько. У вас, по-хорошему, должны быть куплены билеты как в один конец, так и в другой. То есть, обязательно нужно иметь обратный билет.
Место проживания у вас тоже должно быть определено заранее, и о нем также должны знать ваши близкие, которые в случае чего могли бы вам помочь.
Советы общей безопасности: если вы находитесь в другом городе, в другой стране – не нужно уходить в развлечения с малознакомыми людьми. Довольно опасно употреблять алкогольные напитки или что-то подобное с незнакомцами в непонятно каких местах.
Так вы сможете обезопасить себя, приятно провести время и вернуться домой в целости и сохранности.
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В фильме «Бангкок-хилтон» героиня оказалась в тяжелой ситуации по вине возлюбленного.
- Бывает, что женщина без памяти влюбляется. Как не стать жертвой возлюбленного-бандита, который готов вас отдать в рабство? На что прежде всего обратить внимание? Расскажите, пожалуйста, подобные случаи из практики.
– Довольно сложный вопрос, потому что когда мы говорим о процессе влюбленности, то некоторые функции мозга, как правило, подотказывают, и человек становится не сильно способен к критике. Конечно, по-хорошему, об этой любви должны знать родственники. Хорошо, если вы их познакомили с вашим возлюбленным.
В этой ситуации нужно прислушиваться не только к своим ощущениям, но и к тому, что говорят вам родные люди. А также обращать внимание на то, как это общение происходит.
Довольно странно, когда человек заманивает вас в какую-то другую страну и вам что-то обещает, и все эти обещания абсолютно ни на чем не завязаны, либо никак не подтверждаются. Также кажется странным, если человек отказывается приехать сам, познакомиться с вашими близкими людьми.
Здесь дать универсальный совет довольно сложно. Если говорить о том случае, который знаю я, к нам как раз поступило обращение родственников одной девушки.
Она познакомилась в Сети с мужчиной, кажется, из Бахрейна, влюбилась в него, и он ее уговаривал прилететь туда, обещал на ней жениться. А мы вместе с ее родственниками пытались с ней связываться и объяснять, насколько это может быть опасно.
Почему здесь сложно давать какие-то советы? Именно потому, что до влюбленных девушек сложно донести правду и доказать им, что они должны посмотреть на все это с другой стороны.
А по-хорошему, конечно, нужно влюбленность отодвигать и смотреть на происходящее довольно трезвым взглядом. И тогда станет понятно, что у человека нет намерений жениться и заводить с вами детей.
Это очень четко прослеживается в разговорах людей, которые заманивают, в их поведении. Но часто решающим становится именно вопрос личности условной жертвы – этой девушки и ее взаимоотношений с родными людьми – насколько она им доверяет и прислушивается к их советам.
«Если вас где-то удерживают, не нужно провоцировать конфликт и участвовать в нем»
- Какие первые шаги предпринять, если все же несчастье случилось?
– Несчастье – довольно широкое понятие. Если уточнить, то ответ будет подробнее.
Если человека где-то удерживают, если он остался без телефона, без денег, без документов, то шаги, которые можно и нужно предпринять – это попробовать выбраться, сбежать, и нужно делать это максимально не открыто. Не нужно провоцировать конфликт и участвовать в нем. Эти шаги нужно стараться делать довольно спокойно и тогда, когда есть возможность.
Конечно, стоит попробовать сбежать, выйти на связь с родными, обратиться в правоохранительные органы.
Также довольно эффективно пробовать обращаться в благотворительные фонды или благотворительные организации, наподобие нашей – общественное движение «Альтернатива», которые могут помочь вам в той или иной ситуации.
Что касается универсальных советов, то никогда не отдавайте свой телефон и свои документы, деньги незнакомым людям с непонятной целью их использования.
Кадр из передачи «Вернувшиеся из рабства». Фото: телеканал ТВ-3
- Увеличилось ли за последние годы число обращений к вам?
– Наверное, можно сказать, что увеличилось. Но мы связываем это с тем, что, скорее, с годами деятельность организации становится все шире, а ее узнаваемость - больше. Мы работаем, а людей, которым мы помогали и которые распространяют о нас информацию, также становится больше.
Кроме того, мы стараемся делиться с журналистами какими-то историями, участвовать в передачах, когда нас приглашают.
Поэтому мы связываем это с тем, что люди больше о нас знают, и именно поэтому, когда вопрос стоит – куда обратиться – нас уже проще найти.