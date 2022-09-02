Как в современном мире люди попадают в рабство

2 сентября в 14:30 на канале ТВ-3 состоится премьера специального тематического выпуска проекта «Вернувшиеся из рабства». Он расскажет реальные истории россиян, которые в современное время оказались полностью лишены прав и были вынуждены насильно подчиниться чужой воле.

Многие герои этих историй попались на удочку мошенников. Олег Мельников, руководитель движения «Альтернатива», которое занимается освобождением людей из рабства, прекрасно знает, какие виды манипуляций используют злоумышленники, чтобы подсадить потенциальную жертву на крючок.

За более десяти лет существования движения было освобождено 1 500 человек. У каждого из них своя история и трагедия.

Подробнее об этом, а также о самых распространенных видах рабства и способах противостояния мошенникам мы поговорили с Олегом Мельниковым.

«Большее число обращений касается именно трудового рабства»

- Олег, скажите, пожалуйста, какой вид рабства – сексуальный, трудовой – сейчас более распространён?

– Сложно сравнивать, потому что мы можем отталкиваться только от случаев, которые мы знаем, с чем мы столкнулись. И все-таки большее число обращений к нам касается именно трудового рабства. Но это совсем не значит, что случаев сексуального рабства меньше.

Это зависит от конкретных регионов, от конкретной местности и от того, что, как правило, люди, которым все же удалось выбраться из такой ситуации, реже распространяются об этом.