Как стать звездой шоу - раскрываем секреты

Если вы все еще находитесь в летней спячке, срочно просыпайтесь - именно сейчас есть шанс ухватить удачу за хвост и попасть в телевизор. В данный момент каналы набирают участников в самые разные телешоу. Выбор есть на любой вкус.

Еще раз про любовь

На ТНТ запускают новое шоу о любви для тех, кому от 18 до 35 лет. Новое реалити будет идти ежедневно. Рабочее название - «Идеальные незнакомцы», съемки пройдут в ЮАР, в Кейптауне, премьера состоится уже осенью. Участников будет 11, им обещают «сумасшедшие приключения и шанс встретить свою настоящую любовь». В проекте людей будут ставить перед выбором: крупная сумма денег или отношения.

Как попасть: заполнить анкету на сайте канала castings.tnt-online.ru/novoe-shou-o-lyubvi

Будут строить любовь и на «Пятнице!»: здесь Анастасия Ивлеева собирается искать себе жениха. 31-летняя Настя в именном проекте «Сердце Ивлеевой» будет поэтапно знакомиться с кандидатами на свою руку и сердце и в итоге выберет одного мужчину мечты. Для участия в шоу отберут 50 мужчин разных профессий и возрастов. В анкете для потенциальных женихов есть обязательная графа о ссылке на соцсети. Для кастинга просят и размер зарплаты, и эссе на тему «почему Настя». А разведенная Настя, как известно, зарабатывает почти $3 миллиона в год. И действительно - почему?..

Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала ivleeva.friday.ru

В здоровом теле

В медицинском шоу «Я стесняюсь своего тела» на канале «Ю» потенциальным участникам придется рассказать о проблемах со здоровьем. Врачи помогут решить проблему, но придется показывать все этапы лечения и преображения.

Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала u-tv.ru

В шоу «Перезагрузка» на ТНТ также помогают решать серьезные проблемы. С героинями работают психолог, пластический хирург, косметолог, стоматолог, стилист. Здесь вам подарят новый гардероб, вставят зубы, покрасят волосы, избавят от прыщей и других косметологических проблем.

Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала castings.tnt-online.ru

Кушать подано

На телеканале «Пятница!» масса проектов, посвященных чревоугодию. Например, в шоу «Кондитер» берут тех, кто умеет печь, делать десерты - ваши таланты оценит известный кондитер Ренат Агзамов. Приглашают и профессионалов, и любителей. Также продолжается набор в «Адскую кухню», где надо уметь не только круто готовить, но и находить общий язык со строгим шеф-поваром Константином Ивлевым. Идет кастинг и в проект «Битва шефов»: тут надо выбрать, в чьей ты команде - уже упомянутых Агзамова или Ивлева.

Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала «Пятница!» в разделе «кастинги» - friday.ru/castings

А тем временем на канале «Суббота!» ждут семейные пары в кулинарном реалити-шоу «Моя жена рулит», которое ведет

Марина Федункив. Смысл проекта в следующем: мужчины становятся к плите, чтобы приготовить сложное блюдо от шеф-повара, а их любимые женщины управляют происходящим на кухне и руководят мужьями дистанционно. Та пара, которая приготовит самое вкусное блюдо, получает денежный приз! Анкета для потенциальных участников несложная: придется рассказать о своей семье, о том, какие блюда умеете готовить.

Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала в разделе «кастинги» - subbota.tv/castings

Путешествия и приключения

Новое тревел-шоу на «Пятнице!» называется «Такие места». В программу готовы взять классное видео о вашем городе, о находящихся в нем парках, заповедниках и прочих интересных местах. Авторы видеороликов примут участие в розыгрыше сертификатов на путешествие по России.

Как попасть: снять ролик и опубликовать на сайте канала mesta.friday.ru