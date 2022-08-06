Как стать звездой шоу - раскрываем секреты

Если вы все еще находитесь в летней спячке, срочно просыпайтесь - именно сейчас есть шанс ухватить удачу за хвост и попасть в телевизор. В данный момент каналы набирают участников в самые разные телешоу. Выбор есть на любой вкус.
Еще раз про любовь
На ТНТ запускают новое шоу о любви для тех, кому от 18 до 35 лет. Новое реалити будет идти ежедневно. Рабочее название - «Идеальные незнакомцы», съемки пройдут в ЮАР, в Кейптауне, премьера состоится уже осенью. Участников будет 11, им обещают «сумасшедшие приключения и шанс встретить свою настоящую любовь». В проекте людей будут ставить перед выбором: крупная сумма денег или отношения.
Как попасть: заполнить анкету на сайте канала castings.tnt-online.ru/novoe-shou-o-lyubvi
Будут строить любовь и на «Пятнице!»: здесь Анастасия Ивлеева собирается искать себе жениха. 31-летняя Настя в именном проекте «Сердце Ивлеевой» будет поэтапно знакомиться с кандидатами на свою руку и сердце и в итоге выберет одного мужчину мечты. Для участия в шоу отберут 50 мужчин разных профессий и возрастов. В анкете для потенциальных женихов есть обязательная графа о ссылке на соцсети. Для кастинга просят и размер зарплаты, и эссе на тему «почему Настя». А разведенная Настя, как известно, зарабатывает почти $3 миллиона в год. И действительно - почему?..
Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала ivleeva.friday.ru
В здоровом теле
В медицинском шоу «Я стесняюсь своего тела» на канале «Ю» потенциальным участникам придется рассказать о проблемах со здоровьем. Врачи помогут решить проблему, но придется показывать все этапы лечения и преображения.
Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала u-tv.ru
В шоу «Перезагрузка» на ТНТ также помогают решать серьезные проблемы. С героинями работают психолог, пластический хирург, косметолог, стоматолог, стилист. Здесь вам подарят новый гардероб, вставят зубы, покрасят волосы, избавят от прыщей и других косметологических проблем.
Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала castings.tnt-online.ru
Кушать подано
На телеканале «Пятница!» масса проектов, посвященных чревоугодию. Например, в шоу «Кондитер» берут тех, кто умеет печь, делать десерты - ваши таланты оценит известный кондитер Ренат Агзамов. Приглашают и профессионалов, и любителей. Также продолжается набор в «Адскую кухню», где надо уметь не только круто готовить, но и находить общий язык со строгим шеф-поваром Константином Ивлевым. Идет кастинг и в проект «Битва шефов»: тут надо выбрать, в чьей ты команде - уже упомянутых Агзамова или Ивлева.
Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала «Пятница!» в разделе «кастинги» - friday.ru/castings
А тем временем на канале «Суббота!» ждут семейные пары в кулинарном реалити-шоу «Моя жена рулит», которое ведет
Марина Федункив. Смысл проекта в следующем: мужчины становятся к плите, чтобы приготовить сложное блюдо от шеф-повара, а их любимые женщины управляют происходящим на кухне и руководят мужьями дистанционно. Та пара, которая приготовит самое вкусное блюдо, получает денежный приз! Анкета для потенциальных участников несложная: придется рассказать о своей семье, о том, какие блюда умеете готовить.
Как попасть: заполнить анкету на сайте телеканала в разделе «кастинги» - subbota.tv/castings
Путешествия и приключения
Новое тревел-шоу на «Пятнице!» называется «Такие места». В программу готовы взять классное видео о вашем городе, о находящихся в нем парках, заповедниках и прочих интересных местах. Авторы видеороликов примут участие в розыгрыше сертификатов на путешествие по России.
Как попасть: снять ролик и опубликовать на сайте канала mesta.friday.ru
Утяшева обещает участникам своего нового проекта острые ощущения и приличные деньги. Фото: соцсети
На ТВ-3 еще интереснее - здесь снимают реалити-шоу «Наследники и самозванцы», которым в эфире заменят легендарный проект «Последний герой». Действие будет происходить в большом замке, где соберется несколько десятков претендентов на победу. Детали проекта пока остаются в секрете, но участникам обещают острые ощущения и хорошие деньги за победу. Ведущая шоу - Ляйсан Утяшева.
Как попасть: заполнить анкету на сайте канала tv3.ru
Мы ищем таланты
«Синяя птица» приглашает одаренных детей до 16 лет, которые поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах, занимаются акробатикой, гимнастикой, цирковым искусством или выразительно читают стихи и прозу. В жюри проекта канала «Россия» - Сергей Безруков, Денис Мацуев и другие известные люди.
Как попасть: заполнить анкету на платформе «Смотрим» smotrim.ru
Юным артистам и их коллегам постарше можно постучаться и в проект «Игра в талант» на СТС. Здесь принимают с самыми разными творческими номерами.
Как попасть: заполнить анкету на сайте канала talent.ctc.ru