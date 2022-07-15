Как стать участником телешоу этим летом

Давно мечтали стать героиней телешоу? Не откладывайте на завтра то, что можно сделать уже сегодня!

Канал ТВ-3 запустил набор участников и участниц в проекты нового сезона. Речь идет о передаче «Дом исполнения желаний» с Еленой Блиновской, игровом реалити «Наследники и самозванцы» и новом сезоне мейковер-шоу «Новый день».

«Новые проекты ТВ-3 — разножанровые, но их объединяет стремление наполнить участников и телезрителей силой изменить мир вокруг и свою жизнь. Это программы для тех, кто хочет перемен. Они помогают заново поверить в себя и свои силы, по-новому настроиться на окружающую реальность и других людей, познать себя», — говорят организаторы.

Чтобы зарегистрироваться на кастинг, нужно заполнить заявку на официальном сайте канала.

А пока вы не стали телевизионной знаменитостью, читайте новости из жизни таковых в Telegram-канале «Звездная пыль».

В двух городах — Новосибирске и Ростове-на-Дону — кастинги пройдут офлайн. Подробнее о дате и месте проведения расскажет Telegram-канал ТВ-3.