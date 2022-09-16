Как создавался «Самый-самый»: солистки группы «Тутси» раскрыли тайны своего коллектива

17 сентября на телеканале «Муз-ТВ» выйдет новый выпуск еженедельных музыкальных расследований «Хит-Сториз». Его героинями станут солистки группы «Тутси», они расскажут историю появления своего самого успешного трека — «Самый-самый».
Ведущая Арина Бабыкина узнает из первых уст, какие тайны кроются за названием коллектива, за что участницы гелсбенда невзлюбили свой главный хит, и на каких условиях продюсер Виктор Дробыш согласился раскручивать «Тутси».
В «Хит-Сториз» солистки группы вспомнили о первых впечатлениях после услышанной демоверсии «Самый-самый».
«Кому-то понравилось, кому-то совсем не понравилось, но Дробыш сказал: «Девочки, доверьтесь мне! Это хит!» Я была в числе тех, кто сказал: «Блин! На одной ноте! Но как же так!?» - поделилась Ирина Ортман.
«Честно, не было такого, что «Вау, какая крутая песня». Она была немножко другой, немножко инородной, чем все то, что звучало на радиостанциях», - добавила Леся Ярославская.
Сам же продюсер в эксклюзивном интервью «Муз-ТВ» признался, что недовольства от девушек тогда не услышал.
«Ну, это уже сейчас, спустя много лет, можно говорить, кому песня не понравилась. Но тогда ни у кого не хватило духу даже глазом повести, чтобы я не заподозрил, что она там кому-то не понравилась!» - прокомментировал продюсер.
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Песня «Самый-самый» моментально разлетается по радиостанциям, и группу начали приглашать выступать на концертах. Поэтому Дробыш решил поскорее снять на нее видео. Кстати, до начала съемок клипа у группы даже не было названия.
Как отреагировали участницы на слово «Тутси»? Чем вдохновлялся продюсер, придумывая концепцию коллектива? Почему в 2012 году группа прекратила свое существование? Как на самом деле складывались отношения между участницами группы?
Узнайте эти и другие подробности хита «Самый-самый» 17 сентября в 12:30 - в «Хит-Сториз» на канале «Муз-ТВ».