Как создавался «Самый-самый»: солистки группы «Тутси» раскрыли тайны своего коллектива

17 сентября на телеканале «Муз-ТВ» выйдет новый выпуск еженедельных музыкальных расследований «Хит-Сториз». Его героинями станут солистки группы «Тутси», они расскажут историю появления своего самого успешного трека — «Самый-самый».

Ведущая Арина Бабыкина узнает из первых уст, какие тайны кроются за названием коллектива, за что участницы гелсбенда невзлюбили свой главный хит, и на каких условиях продюсер Виктор Дробыш согласился раскручивать «Тутси».

В «Хит-Сториз» солистки группы вспомнили о первых впечатлениях после услышанной демоверсии «Самый-самый».

«Кому-то понравилось, кому-то совсем не понравилось, но Дробыш сказал: «Девочки, доверьтесь мне! Это хит!» Я была в числе тех, кто сказал: «Блин! На одной ноте! Но как же так!?» - поделилась Ирина Ортман.

«Честно, не было такого, что «Вау, какая крутая песня». Она была немножко другой, немножко инородной, чем все то, что звучало на радиостанциях», - добавила Леся Ярославская.

Сам же продюсер в эксклюзивном интервью «Муз-ТВ» признался, что недовольства от девушек тогда не услышал.