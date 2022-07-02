Как снимают пятый сезон шоу «Голос.60+»

Как говорил капитан Титаренко (он же Маэстро) в военной драме «В бой идут одни старики», все преходяще, а музыка вечна. Именно с этой мыслью и приходят в шоу «Голос.60+» взрослые люди.
Ну как иначе можно представить себе мотивацию бывшего водителя или учительницы, которые приезжают в «Останкино» ради исполнения пары песен перед отборочной комиссией проекта? «Телепрограмма» понаблюдала за этими мужественными людьми и в который раз восхитилась их жизнелюбию.
Как в школе перед контрольной
Если песня рвется наружу, мешать ей никак нельзя. Фото: Юрий Феклистов
Пример Дины Юдиной (91 год), выигравшей третий сезон проекта «Голос. 60+», стал заразительным. Четвертый сезон проекта выиграл Михаил Серебряков - ему было 97! Даже страшно представить, что будет в этом году?
Хотя на кастинге одна молодежь чуть старше 60 лет. Некоторым даже еще 59, но к началу запуска проекта в эфире они разменяют седьмой десяток. На отборе каждый волнуется, как школьник перед контрольной.
- Да меня не вызовут вообще, ты слышал, как там оперу поют? - басит в коридоре мощный усатый мужчина с татуировкой, похожей на розу ветров, во всю лысую голову (!). - Кому я нужен со своим роком?
А оперу за дверью и правда поют круто
Глядя на претендентов, нельзя не удивляться: как много в России поющих людей «золотого» возраста! Фото: Юрий Феклистов
- Ты снишься мне-е-е-е-е-е! - громко и чисто тянет одна из участниц. И видит одобрительные большие пальцы за стеклом (несмотря на то, что пандемия коронавируса вроде бы отступила, на фоне слухов про новый штамм и вдобавок обезьянью оспу пластиковый экран между кандидатами и отборщиками смотрится уместно).
Продюсеры и музыкальные редакторы во время прослушивания крайне деликатны и вежливы. Некоторых поющих натурально приходится уговаривать. Иногда из-за экстремально-изысканного вкуса, к примеру.
- Вы могли бы попробовать исполнить нечто популярное? - просят одного из претендентов на слепые прослушивания редакторы. Мужчина элегантен, сух и похож на молодого Джима Моррисона. Почти незаметная вальяжность выдает в нем чувство легкого превосходства. Надо всеми.
- Популярное? Хм, - чувствуется, что означенное слово вызывает в эстете категорическое вкусовое отторжение. - Сложно, конечно. Но попробую.
Рок-н-ролл, ребята, жив и прекрасно себя чувствует. Фото: Юрий Феклистов
Музыкант начинает играть красивую мелодию и петь прекрасный, но совершенно неизвестный текст. Как оказывается, это его собственный перевод еще более неизвестного норвежского поэта. Мужчину терпеливо слушают и заводят пластинку заново:
- Понимаете… У нас шоу на Первом канале. Там артисты исполняют хиты. Есть ли у вас в репертуаре такие?
- Хм... хиты... - снова искренне озадачивается вокалист, будто впервые слышит эту странную просьбу. -
Ну, есть вот из раннего Рода Стюарта. Сыграть, что ли?!
Школа человечности
А наскучит солировать - всегда можно выдать хит дуэтом. Фото: Юрий Феклистов
Сравнивать самую добрую и трогательную версию «Голоса» с утренником в доме престарелых неэтично (да и неправдиво). Однако было бы настолько же нечестным утаить тот факт, что с дедушками и бабушками по-настоящему нянчатся. Возятся. Иногда упрашивают.
И это объяснимо: подход нужно найти к каждому. Отсюда запредельный уровень лояльности. Некоторые поют по-белорусски, некоторые по-украински. Ограничения касаются только возраста участников: строго 60+.
Возраст - он ведь только в паспорте. Фото: Юрий Феклистов
80-летняя бабушка из Коломны (два с лишним часа на электричке), спев любовный романс, никак не может подобрать вторую песню. По условиям кастинга, каждый должен представить как минимум две разноплановые композиции.
У себя в городе она преподает вокал, царит, а тут растерялась. В замешательстве она вслух полушепотом судорожно перебирает песни, которые поет чуть ли не всю жизнь, будто потеряла паспорт и обнаружила это у входа в вагон. Но тут - вот уж давление телеантенны! - все повылетало из головы.
- Вы, главное, не волнуйтесь, - утешает комиссия. - Спойте свою самую любимую песню. Так, чтобы не задумываться лишний раз.
Нам не надо пытаться понравиться, мы и так вас любим
Оказаться в коридорах «Останкино» - уже праздник, который надо запечатлеть на память. Фото: Юрий Феклистов
Подход. И человечность. Пожалуй, то, чего в последнее время так не хватает на ороговевшем от хайпа ТВ. Именно этот дефицит и призван заполнить проект «Голос.60+».
Наставников шоу определят чуть позже - Лайму Вайкуле в этом году мы, очевидно, не увидим. Не беда. Красно кресло не бывает в пустоте. Именно в этой версии проекта вокальные тренеры - самое последнее, что необходимо для праздника духа и торжества музыки.
P. S. Шоу «Голос 60+» по традиции выйдет в эфир в сентябре.
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