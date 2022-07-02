Как снимают пятый сезон шоу «Голос.60+»

Пример Дины Юдиной (91 год), выигравшей третий сезон проекта «Голос. 60+», стал заразительным. Четвертый сезон проекта выиграл Михаил Серебряков - ему было 97! Даже страшно представить, что будет в этом году?

Хотя на кастинге одна молодежь чуть старше 60 лет. Некоторым даже еще 59, но к началу запуска проекта в эфире они разменяют седьмой десяток. На отборе каждый волнуется, как школьник перед контрольной.

- Да меня не вызовут вообще, ты слышал, как там оперу поют? - басит в коридоре мощный усатый мужчина с татуировкой, похожей на розу ветров, во всю лысую голову (!). - Кому я нужен со своим роком?

А оперу за дверью и правда поют круто