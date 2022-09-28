Как сделать квартиру уютной - расскажет новая передача Первого канала

1 октября на Первом канале стартует новый проект «проУют». Эта передача не только займется изменением интерьеров обычных людей, поделится полезными советами и познакомит с талантливыми мастерами-декораторами, но и научит не бояться, а брать и делать.

Если вы давно мечтали преобразить свою квартиру, но не знали с чего начать, то вам помогут «проУют» и его ведущая - актриса и уютолог Вера Кинчева. В новой программе она расскажет, как превратить квартиру в стильный и комфортабельный дом, и покажет, как подарить обновить и освежить старые вещи.

«Я очень люблю «обуючивать» пространства, - говорит Кинчева. - Все началось, естественно, с собственной квартиры, затем как-то плавно я поселила уют в квартирах моих друзей, а потом ко мне начали обращаться уже друзья друзей, и понеслось… И мне стало очевидно, что у очень многих людей есть в этом потребность, но кому-то для создания уюта не хватает времени, кому-то - фантазии, а кому-то – вдохновения». «Самое главное, программа «проУют» не про ремонт, а про трансформацию пространства, ведь вместе с пространством, в котором человек обитает, трансформируется и он сам!»

Никакого пыльного и долгоиграющего ремонта. Этот проект о том, как просто сделать свой дом уютным, а заодно поменять что-то внутри себя. Во время съемок Вера общается с талантливыми художниками, дизайнерами и декораторами, которые делятся со зрителями своими секретами, посещает шоурумы отечественных производителей декора и мебели. В программе также есть полезные и интересные рубрики: проРастения, проСтиль, проСвет, проИскусство и другие.