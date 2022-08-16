Как не стать жертвой мошенников через Интернет, расскажет «Решала»

15 августа на канале «Че!» состоялась премьера юбилейного сезона проекта «Решала» с Владом Чижовым. Отважный борец за справедливость разоблачает мошеннические схемы вот уже пять лет.

В новых выпусках он расскажет телезрителям, как уберечь свои личные данные от рук аферистов в Интернете. Вспомните, как легко мы делимся информацией о себе на сайтах, форумах и в приложениях, совсем не задумываясь о том, кто может воспользоваться этими знаниями. Зато мошенники не дремлют — количество их атак растет на фоне массовых утечек клиентских баз.

В свежих выпусках «Решалы» Чижов разберется с каждой. Ведущий вернет квартиру молодоженам, чья откровенность на форумах по ремонту чуть не стоила им жилья. Спасет несколько матерей от вложений маткапитала в сомнительный бизнес. Раскроет капперов, торгующих информацией о якобы договорных матчах. А еще выведет на чистую воду криптомошенников, которые похищают деньги через виртуальные кошельки.