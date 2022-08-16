Как не стать жертвой мошенников через Интернет, расскажет «Решала»

15 августа на канале «Че!» состоялась премьера юбилейного сезона проекта «Решала» с Владом Чижовым. Отважный борец за справедливость разоблачает мошеннические схемы вот уже пять лет.
В новых выпусках он расскажет телезрителям, как уберечь свои личные данные от рук аферистов в Интернете. Вспомните, как легко мы делимся информацией о себе на сайтах, форумах и в приложениях, совсем не задумываясь о том, кто может воспользоваться этими знаниями. Зато мошенники не дремлют — количество их атак растет на фоне массовых утечек клиентских баз.
В свежих выпусках «Решалы» Чижов разберется с каждой. Ведущий вернет квартиру молодоженам, чья откровенность на форумах по ремонту чуть не стоила им жилья. Спасет несколько матерей от вложений маткапитала в сомнительный бизнес. Раскроет капперов, торгующих информацией о якобы договорных матчах. А еще выведет на чистую воду криптомошенников, которые похищают деньги через виртуальные кошельки.
«Информация — самый ценный в мире ресурс. Сейчас мошенникам стало куда проще добывать личные данные, потому что люди сами их отдают. Будьте начеку и не облегчайте задачу аферистам!» — говорит Влад.
Реалити «Решала» на живых примерах помогает зрителям учиться на чужих ошибках и показывает, что делать, если столкнулся с обманщиком.
Смотрите предостерегающее шоу с понедельника по четверг в 21:00 на канале «Че!»