Испытание на шоу Елены Блиновской довело участницу до слез

В воскресенье, 2 октября, на канале ТВ-3 выйдет новый выпуск шоу «Дом исполнения желаний. Лучшая версия себя» Елены Блиновской. Героиня передачи — Алиса Дударева, стендап-комик родом из Белоруссии, талантливая, симпатичная, но несчастная.

В жизни девушки нет любви и доверительных отношений, есть лишь одиночество и бесконечные, навязанные семьей и обществом установки, из-за которых Алиса чувствует, что с ней «все не так».

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Елена устроила для комедиантки настоящую психологическую перезагрузку, отправив девушку в трансформационное путешествие по Албании. Там девушке пришлось столкнуться со своими страхами, зависнув на отвесной скале, опустившись в морскую бездну и пройдя народные ритуалы местных жителей.

Создатели шоу отмечают, что Алиса вернулась в студию совершенно иной, преобразившись как внешне, так и внутренне. Но в распоряжении Teleprogramma.pro оказался отрывок из передачи, в котором героиня программы плачет совершенно не постановочными слезами.