Ирина Нельсон из группы Reflex стала ведущей «Золотой дюжины» на «Муз-ТВ»

На канале «Муз-ТВ» еженедельно выходит ностальгический музыкальный чарт «Золотая дюжина», вспоминающий хиты, которые гремели во всем мире в прошлых десятилетиях и остаются культовыми по сей день.
Ведущие золотого топ-12 — тоже непростые. К примеру, несколько ближайших выпусков передачи проведет солистка группы Reflex Ирина Нельсон. Для нее это будет дебют в качестве шоувумен.
«Когда я читаю титры или что-то такое, пытаюсь каждую строчку подать совершенно по-другому, чем предыдущую. Потому что любое слово – это выражение эмоций, прежде всего вербально, а дальше подключается тело. Поэтому я на съемках очень много размахивала руками, у меня бренчали украшения, мне говорили: «Потише-потише, Ирина», — рассказала певица.
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Ирина также поделилась своими секретами создания золотого хита на несколько поколений.
«Золотым хит становится только тогда, когда он трогает душу и сердце. Тот, кто пишет хит, — он очень хороший психолог. Ну и, конечно, это невероятные музыкальные данные, невероятный голос и еще технические факторы. Хит — это большая-большая работа. Если кто-то говорит: «Я написал этот хит за пять минут», значит, работа его души длилась очень долго, чтобы созрела эта композиция».
«Мне буквально с первой танцевальной песни получается завести людей, потому что я сама много двигаюсь на сцене, и аудитория любит обмен эмоциями. Особенно они проникаются доверием, когда ты поешь вместе с ними, прямо лайфом, и мы сразу делаем этот концерт вместе!»
Кстати, многие из звучащих в чарте композиций зрители имеют возможность услышать живем и встретиться с их исполнителями — на ежегодном концерте канала «Дискотека Муз-ТВ. Золотые хиты». В этом году шоу состоится 30 октября в Music Media Dome.
Помимо Ирины Нельсон создавать отличное настроение на сцене будут еще более 30 звезд «девяностых» и «нулевых»: Влад Сташевский, Шура, Сергей Бобунец («Смысловые галлюцинации»), «На-На», «Вирус», «Демо», Татьяна Буланова, Наталия Гулькина, Стас Костюшкин, «Лицей», «Отпетые мошенники» и многие другие. Кумиры нескольких поколений погрузят гостей в атмосферу приятной ностальгии и, как в старые добрые времена, порадуют поклонников любимыми, узнаваемыми с первых строк хитами.
Смотрите «Золотую дюжину» с Ириной Нельсон на «Муз-ТВ» по средам в 12:00, а повтор программы — в понедельник в 13:00.