Ирина Нельсон из группы Reflex стала ведущей «Золотой дюжины» на «Муз-ТВ»

На канале «Муз-ТВ» еженедельно выходит ностальгический музыкальный чарт «Золотая дюжина», вспоминающий хиты, которые гремели во всем мире в прошлых десятилетиях и остаются культовыми по сей день.

Ведущие золотого топ-12 — тоже непростые. К примеру, несколько ближайших выпусков передачи проведет солистка группы Reflex Ирина Нельсон. Для нее это будет дебют в качестве шоувумен.

«Когда я читаю титры или что-то такое, пытаюсь каждую строчку подать совершенно по-другому, чем предыдущую. Потому что любое слово – это выражение эмоций, прежде всего вербально, а дальше подключается тело. Поэтому я на съемках очень много размахивала руками, у меня бренчали украшения, мне говорили: «Потише-потише, Ирина», — рассказала певица.

Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».