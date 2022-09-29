Интриги Стаса Ярушина в шоу «Звезды в Африке» обернулись против него

В прошлом выпуске шоу «Звезды в Африке» участник проекта Стас Ярушин заявил, что хочет играть один, а не в команде. Однако в новой серии, которую зрители увидят 2 октября, выяснится, что интриги актера обернулись против него.

Создатели проекта обещают, что это будет один из лучших выпусков за всю историю шоу. Против планов Стаса Ярушина выступил другой матерый игрок Олег Верещагин. Арбитром между ними выступила актриса Светлана Пермякова.

«Все знают Стаса Ярушина! Он постоянно интригует, постоянно любит находиться в движухе, а у нас в команде все стабильно. Я понимаю, что Стасян начинает уже «бить в сторону», – прокомментировала она.

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Зрители увидят, как проект покинет один из «старичков», и, конечно же, его тут же заменят новым участником, имя которого пока держится в тайне. Но уже известно, что в Африку он попал впервые. Также мы увидим, как испытание на вылет окажется под угрозой срыва из-за плохого самочувствия одного из кандидатов.

Смотрите шоу «Звезды в Африке» 2 октября в 19:00 на канале ТНТ и Rutube.