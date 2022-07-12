Идеальный партнер или крупная сумма денег: любовь вернется на ТНТ в новом реалити-шоу

До конца 2022 года в эфир ТНТ выйдет новое реалити-шоу о любви под рабочим названием «Идеальные незнакомцы». Этим летом его снимают в Кейптауне (ЮАР).

По задумке организаторов, 11 человек приехали в Южную Африку в поисках идеальной пары. Все герои одиноки, и их объединяет то, что их последние отношения закончились полным провалом. Они хотят разобраться в себе, проработать свои травмы и опыт, чтобы дать любви еще один шанс.

Однако в новом шоу будет коварный нюанс — это игра, в которой придется выбирать между идеальными отношениями и огромной суммой денег.

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Как отметила и. о. директора телеканала Тина Канделаки, с этим реалити на ТНТ вернется любовь. Ждем-ждем!

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