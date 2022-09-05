Гарик Харламов о «Шоу Аватар»: «Батрутдинов меня узнал после всего того, что между нами было»

На канале НТВ стартовало новое оригинальное музыкальное «Шоу Аватар». На сцену вышли 9 необычных персонажей, за аватарами которых скрываются поющие знаменитости.
Первым участником, раскрывшим тайну свой личности, стал шоумен Гарик Харламов: он управлял виртуальным Емелей. Жюри сразу узнали комика, ведь его голос практически невозможно ни с кем спутать.
«Меня рассекретили первым, так что я даже не успел сочинить какую-нибудь небылицу для родных о том, куда это я регулярно уезжаю. А на площадку сегодня прибыл прямо с вокзала — утром вернулся из Ростова-на-Дону, где был на свадьбе друга», — заявил Харламов Teleprogramma.pro.
Гарик Харламов в «Шоу Аватар». Фото: НТВ
Харламов также признался, что в костюме Емели было дико жарко.
«И он такой облегающий, меня ничего так не облегало в жизни до этого. Но удовольствие от того, как это все работает, перевешивает все неудобства. Создатели предлагали мне поиграть с голосом, постараться скрыть свои интонации, но я не захотел. Я же понимаю, что в жюри сидит Батрутдинов. И чтобы он меня не узнал? После всего, что между нами было? Да и с Лазаревым мы знакомы тысячу лет», — добавил Гарик.