Гарик Харламов о «Шоу Аватар»: «Батрутдинов меня узнал после всего того, что между нами было»

Харламов также признался, что в костюме Емели было дико жарко.

«И он такой облегающий, меня ничего так не облегало в жизни до этого. Но удовольствие от того, как это все работает, перевешивает все неудобства. Создатели предлагали мне поиграть с голосом, постараться скрыть свои интонации, но я не захотел. Я же понимаю, что в жюри сидит Батрутдинов. И чтобы он меня не узнал? После всего, что между нами было? Да и с Лазаревым мы знакомы тысячу лет», — добавил Гарик.