Финалисты пятого сезона шоу «Голос. 60+», которые могут стать большими звездами

Эффектная сибирячка с малых лет подпевала брату, который играл на гармошке, исполняла частушки и народные песни, но в артистки не дала пойти мама. Светлана отучилась на декоратора и, как сама признается, «в принципе никогда не работала».

Трижды была замужем - и ни один из супругов на сцену жену тоже не отпускал. Зато теперь Иванова свободна и готова к новым победам: «Если бы я в настоящий момент была замужем, то в «Голосе» не участвовала бы». Для финальной битвы ценно то, что Светлана - универсальный солдат: может исполнить и «Соловушку», и, допустим, песню из репертуара Патрисии Каас.

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Алексей Казаков (64 года, Москва)