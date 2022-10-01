Финалисты пятого сезона шоу «Голос. 60+», которые могут стать большими звездами

Команда Валерия Сюткина
Светлана Иванова (61 год, Омск)
Фото: Первый канал
Эффектная сибирячка с малых лет подпевала брату, который играл на гармошке, исполняла частушки и народные песни, но в артистки не дала пойти мама. Светлана отучилась на декоратора и, как сама признается, «в принципе никогда не работала».
Трижды была замужем - и ни один из супругов на сцену жену тоже не отпускал. Зато теперь Иванова свободна и готова к новым победам: «Если бы я в настоящий момент была замужем, то в «Голосе» не участвовала бы». Для финальной битвы ценно то, что Светлана - универсальный солдат: может исполнить и «Соловушку», и, допустим, песню из репертуара Патрисии Каас.
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Алексей Казаков (64 года, Москва)
Фото: Первый канал
Самый бодрый и веселый финалист с 14 лет играл рок в школе. Так с тех пор и играет, правда, на любительском уровне, - практически 50 лет. При этом 40 лет живет с любимой женой, воспитывает пятерых взрослых внуков, так что проблем с поддержкой и мотивацией в финале не испытывает.
Команда Александра Малинина
Александр Рожников (62 года, Люберцы)
Фото: Первый канал
Александр кому-то может показаться «чисто конкретным» артистом, выступающим в ресторанах перед авторитетными людьми. Но это вовсе не так. Он - профессиональный скульптор, человек тонкой душевной организации, покоривший наставника и публику исполнением блатного хита «Белый лебедь на пруду». Дочь и жена тайно отправили заявку на участие в «Голосе» за Александра, так что ему придется теперь побеждать - отступать некуда.
Михаил Рыжов (60 лет, Москва)
Фото: Первый канал
Михаил - сын того самого 80-летнего певца Рыжова (тоже Михаила), что занял второе место во втором сезоне шоу. У него с отцом разные музыкальные вкусы (в проект Рыжов-младший пришел с хитом Григория Лепса), но любовь к песне - одна на двоих. Сын за отца не в ответе, но «отомстить», взяв первое место, конечно, очень хочет.
Команда Игоря Корнелюка
Сергей Щербаков (66 лет, Киров, Калужская область)
Фото: Первый канал
Этот обаятельный дедушка трудится в детской школе искусств: преподает вокал и игру на гитаре. Конечно, ученики будут следить за выступлением Сергея и голосовать за него, что может стать неплохим подспорьем в финале. Многолетний опыт тоже поможет тряхнуть стариной: уже в 8-м классе Щербаков организовал свой ВИА - с тех пор и поет.
Виктор Зорин (65 лет, Екатеринбург)
Фото: Первый канал
Харизматичный уралец увлекся музыкой уже на пенсии - ездит по детским лагерям в качестве диджея и звукорежиссера. Поет в свободное от работы время. В проект Виктор пришел со шлягером «Есть глаза у цветов» группы «Цветы», в которой в свое время пел Александр Малинин, - однако этот наставник к нему не повернулся, вокал Зорина оценил лишь Игорь Корнелюк.
В прошлом году певец не прошел слепые прослушивания, и не совсем по объективным причинам - прямо перед ним дверь захлопнулась (наставники укомплектовали команды), а ведь тогда в жюри был Стас Намин из тех самых «Цветов»! Поэтому Зорин в этом году намерен всем доказать, что он достоин быть лучшим.
Команда Елены Ваенги
Лариса Соловьева (61 год, Куйбышев, Новосибирская область)
Фото: Первый канал
У Ваенги - чисто женский состав. В этом финале всего три барышни против пяти кавалеров, и две из них - в команде Елены. Лариса Соловьева вообще не выглядит женщиной формата 60+. Моложавая сибирячка занимается семейным бизнесом - шьет шапки. Но при этом окончила хоровое училище в Новосибирске с отличием, так что и с голосом Лариса дружит так же крепко, как и с иголкой. Ее главный козырь - народные песни, которые зритель, кстати, очень любит.
Раиса Дмитриенко (73 года, Москва)
Фото: Первый канал
Пожалуй, самая харизматичная финалистка. Певица обладает потрясающим «черным» вокалом, блестяще исполняет джаз и не только. Поет в клубах, а еще актерствует - играла в сериалах «Карпов», «Косатка», «Адвокат». А помните гениальный эпилог «Аллилуйя любви» в рок-опере Алексея Рыбникова «Юнона и Авось»? Так вот, на пластинке эту партию исполняла именно Дмитриенко. В финале «Голоса» вместе с наставницей Раиса Кондратьевна приготовила для аудитории пару убойных сюрпризов.
«Голос. 60+», финал
2 октября/18.50