«Фабрика звезд-1» 20 лет спустя: что стало с участниками

Первый канал готовится праздновать 20-летие «Фабрики звезд» - 13 октября 2002 года в эфир вышел первый выпуск реалити-шоу, где из молодых ребят пытались вырастить больших артистов. Со всеми получилось по-разному. Сегодня мы вспоминаем абсолютно всех участников «Фабрики звезд-1». Их было ровно 17.
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Группа «Фабрика»
Мария Алалыкина, 39
Фото: соцсети
Изначально в группе «Фабрика» было четыре солистки. Петь Мария не планировала: сопровождала на кастинг в шоу сестру, но выбрали Машу, а не Риту. Понятно, почему - очень уж Маша была красива, а голос на эстраде - дело десятое. Эффектную девушку снимали для мужских журналов, карьера обещала быть многообещающей. Но Алалыкина предпочла учебу в лингвистическом университете. А позже приняла ислам, поменяла имя на Марьям, вышла замуж и исчезла с радаров. Потом развелась, вышла замуж еще раз и, по слухам, переехала в Дагестан. Новой информации о ней нет. Вроде как у нее несколько детей и она работает как переводчик и педагог.
Последней ее видела Сати. По словам Сати, Алалыкина уверовала искренне, и вообще пути Господни неисповедимы.
Сати Казанова, 39
Фото: соцсети
В 2010-м Сати ушла из коллектива, но осталась под крылом Игоря Матвиенко и начала сольную карьеру. Довольно успешную: песни Сати и хиты с другими артистами набирали многомиллионные просмотры, она участвовала во множестве популярных телешоу. Параллельно она нашла себя в одной из ветвей индуизма и стала прибегать к духовным практикам. В 2018-м Казанова оставила эстраду и стала выпускать индуистские песнопения.
Певица рассказывала, что ее годами мучили проблемы с голосовыми связками. Но все прошло, когда она стала петь только духовную музыку.
Почти 5 лет артистка счастлива замужем за итальянским фотографом Стефано Тиоццо. Детей у пары пока нет. В прошлом остались токсичные отношения с казахстанским олигархом.
Ирина Тонева, 45
Фото: соцсети
В шоу в дуэте с Павлом Артемьевым Ира спела ставшую хитом песню «Понимаешь». Перед Гнесинкой девушка успела отучиться в вузе на технолога изделий из кожи и в «Фабрике» была старше всех. И она единственная, кто до сих пор остался в группе из оригинального состава. Параллельно она несколько лет развивает сольный проект Toneva - играет атмосферный клубный инди-поп. Выступает в клубах, аудитория у нее небольшая, но верная. С 2017-го замужем за хореографом Алексеем Брижу. Детей у них нет.
Тонева окончила курсы театрального мастерства и стала появляться и на театральной сцене.
Саша Савельева, 38
Фото: соцсети
Саша продержалась в группе 17 лет - взрослея, но не меняя имидж, вплоть до 2019-го, пока не забеременела. За известного актера Кирилла Сафонова она вышла еще в 2010-м. Их сыну Леону в декабре исполнится 3 года.
Саша выпускала и сольные песни, но они оставались незамеченными. Пару месяцев назад она выпустила драматическую «Колыбельную «2022» на английском, очевидно, навеянную событиями в стране и мире. Но видео набрало только 24 тыс. просмотров. В свои 38 Саша отлично выглядит и наслаждается материнством. Но чем ближе юбилей «ФЗ-1», тем чаще она вспоминает на своей страничке былое. Хоть и уверяет, что «...никогда не чувствовала себя самой собой, как сейчас». Впрочем, ее аудитория (690 тыс. подписчиков) все еще с ней, а значит, дело только за песней.
Хиты: «Девушки фабричные», «Рыбка», «Море зовет», «Про любовь».
Группа «Корни»
Алексей Кабанов, 39
Фото: соцсети
Заматеревший артист тоже по-прежнему не чурается своих «Корней» и, похоже, в целом предпочитает просто плыть по течению. В одной из youtube-программ о своей текущей деятельности рассказал так:
«Занимаюсь делами, связанными с инвестициями, - вот биткоин себя хорошо зарекомендовал». Творчество его особо не вдохновляет: «У меня не получается дописать песню до конца - надоедает быстро. А смысл?
Куда я ее выпущу?» Не скрывает, что может сутками играть на компьютере или смотреть выступления стендаперов в YouТube.
Про «Корни» выражается прямо: «Мы старперы. Это давно неактуально. Матвиенко обещал реинкарнацию «Корням» - если группа будет приносить мне больше, чем она приносит, я буду в этом заинтересован».
Алексей женат, дочери Алисе 8 лет.
Александр Асташенок, 40
Фото: соцсети
В 2010-м Александр ушел из «Корней», окончил ГИТИС и курсы актерского мастерства в США и стал сниматься в российских фильмах и сериалах («Закрытая школа», «Кровавая барыня»). В его фильмографии уже больше двух десятков пунктов, но среди них в основном роли второго плана и всего несколько главных). К такому положению дел Асташенок относится с иронией: «Надо исправлять!».
В личной жизни все в ажуре. В 2004 году он женился на Елене, которая старше его на 13 лет. Это был служебный роман: Елена работала концертным директором «Корней». Их дочери Виктории (назвали в честь песни) 18 лет, разница в возрасте им нисколько не мешает.
Павел Артемьев, 39
Фото: соцсети
Выпускник итальянской консерватории по классу тромбона, ценитель японской поэзии и эстет ушел из «Корней» по истечении контракта в 2010-м. Сегодня Павел - известный саунд-продюсер, имя которого встречается в титрах к отечественным сериалам. Также он окончил актерские курсы в США, играет в постановках и преподает основы звукорежиссуры. Музыку не бросил: много лет он пестует свой проект Artemiev. Песни Павла милые, но не очень известные. Не женат, детей нет, о романтических увлечениях тоже ничего неизвестно.
Александр Бердников, 41
Фото: соцсети
Вы сильно удивитесь, но группа «Корни» существует по сей день - выступает в ресторанах, на корпоративах. И красавец цыган верен однажды избранному пути по сей день. Кроме того, Бердников увлекся общественной деятельностью - вступил в партию, даже пытался баллотироваться в Мосгордуму. В 2008 году женился на уроженке Ростова-на-Дону, у пары четверо детей: дочь Милана, сын Марсель и близнецы Роза и Валентина.
Другие участники
Юлия Бужилова, 39
Фото: соцсети
В шоу Юля держалась особняком и пела странные песни собственного сочинения. Вылетела ближе к финалу, и отпускали ее с сожалением. Ведущая Яна Чурикова сказала, что Юля - состоявшаяся звезда, ей вручили сертификат на 1 млн рублей на запись альбома. Увы, завораживающие песни Юли никак не удавалось завернуть в коммерческую оболочку. Бужилова перестала петь сама, изредка сочиняя для других артистов.
Игоря Матвиенко явно глодало чувство вины: пару лет спустя заговорили о записи альбома. На интеллектуальную публику произвел впечатление клип «Ты мне пишешь» на стихи поэтессы Лилии Виноградовой и музыку Матвиенко: Бужилова поет, а Рената Литвинова читает стихи. Но опять дело не пошло. «Мы тогда недоработали», - с сожалением отмечает Матвиенко. Сейчас Юлия работает в его музыкальной академии преподавателем вокала, изредка все же выступает. Воспитывает дочь Александру, ей около 16.
Николай Бурлак, 48
Фото: соцсети
Танцор и хореограф петь не умел, но в проект его взяли за телегеничную брутальность и харизму. После шоу выпустил несколько успешных альбомов, написал распроданную 100-тысячным тиражом книжку про изнанку «Фабрики звезд», вел с Анфисой Чеховой ее передачу про секс, работал в других телепрограммах и в конце концов отучился во ВГИКе на режиссера. Снял два успешных сериала для ТНТ: «Улица» и «Патриот». Сейчас доснимает «Патриот-3».
Михаил Гребенщиков, 46
Фото: соцсети
Обаятельный авантюрист покорил жюри и зрителей своей энергией. Михаил вырвал третье место, не умея петь. Записывал убойные песни, его звали вести передачи на ТВ. Но потом что-то где-то сломалось. Поговаривали, что у парня начались проблемы с зеленым змием. Но варяг не сдается: Михаил выпускает альбомы и поет теперь что-то на стыке рок-н-ролла, рэпа и шансона.
Жанна Черухина, ~40
Фото: соцсети
Девушка пришла в шоу, спела песенку в паре с Бужиловой, поняла, что жизнь под прицелами камер - это не ее, и просто ушла из проекта. На ее место взяли Дудоладова. О дальнейшей ее судьбе ничего неизвестно.
Анна Куликова, 40
Фото: соцсети
Аню подрядили отвечать за рок, но она быстро вылетела. Какое-то время выступала в паузах на концертах «Корней», а в 2005-м Матвиенко создал поп-рок-дуэт «Куба», куда вошли Куликова и участница «ФЗ-5» Александра Балакирева. Коллектив продержался до 2009 года. Анна вышла замуж, родила дочь. По-прежнему иногда поет, но чаще преподает английский и испанский.
Гера Леви, 37
Фото: соцсети
Продюсеры стремились разнообразить состав участников и взяли Геру как музыкального пародиста. Им он и остался по сей день, работает в театре Евгения Петросяна.
Джем Шериф, 46
Фото: соцсети
Уроженец Нигерии вылетел вторым, но успел спеть с Лолитой и Басковым. Пытался пробиться на «Евровидение». Отучился на режиссера, снял короткометражку. Иногда поет каверы на корпоративах на английском и русском (по-русски по-прежнему с акцентом). Женат, воспитывает дочь.
Екатерина Шемякина, 43
Фото: соцсети
Яркая, с отличным вокалом участница вдобавок сама сочиняла песни (запомнился ее номер «Лучшие парни моей страны»). Но у реалити-шоу свои законы: надо было уметь обращать на себя внимание. Катю вскоре отправили домой. В тур она не поехала.
Окончила Гнесинку, пела в дуэте с Тимуром Родригезом, пела в музыкальных шоу и даже участвовала в «Голосе-3». После замужества стала Екатериной Готлиб, по-прежнему сочиняет и поет, растит сына.