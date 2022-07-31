«Фабрика звезд-1» 20 лет спустя: что стало с участниками

Изначально в группе «Фабрика» было четыре солистки. Петь Мария не планировала: сопровождала на кастинг в шоу сестру, но выбрали Машу, а не Риту. Понятно, почему - очень уж Маша была красива, а голос на эстраде - дело десятое. Эффектную девушку снимали для мужских журналов, карьера обещала быть многообещающей. Но Алалыкина предпочла учебу в лингвистическом университете. А позже приняла ислам, поменяла имя на Марьям, вышла замуж и исчезла с радаров. Потом развелась, вышла замуж еще раз и, по слухам, переехала в Дагестан. Новой информации о ней нет. Вроде как у нее несколько детей и она работает как переводчик и педагог.

Последней ее видела Сати. По словам Сати, Алалыкина уверовала искренне, и вообще пути Господни неисповедимы.

Сати Казанова, 39