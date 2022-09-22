Евгения Медведева закричала от восторга, увидев голые торсы участников «Новых танцев»

В свежем выпуске второго сезона шоу «Новые танцы» от 24 сентября приглашенной звездой станет известная фигуристка Евгения Медведева. Она составит компанию хореографам Мигелю и Егору Дружинину в судейских креслах.

Жюри придется оценить битву юных брейкдансеров, противостояние ангела и демона, агонию офисного работника и шаманские пляски. Одни из участников — танцевальный коллектив Pride Crew — заставят Евгению Медведеву кричать от восторга. А все потому, что покажут невероятные акробатические трюки и свои оголенные торсы.

«Я фанатка образов. Мне нравится, когда меня забирают с собой и показывают все, что происходит внутри номера. Я всегда разглядываю в образах душу и самые настоящие эмоции», — призналась восхищенная фигуристка.

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Не пропустите пятый выпуск второго сезона шоу «Новые танцы» — 24 сентября в 21:00 на канале ТНТ.