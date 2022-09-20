«Думала, мы пробили дно. Я ошибалась»: на ТВ стартует реалити «Новые пацанки»

22 сентября на канале «Пятница!» стартует реалити «Новые пацанки». Пятнадцать девушек с непростыми судьбами пришли на проект, чтобы проработать травмы прошлого и начать новую жизнь.

Героини этого социального шоу лишены родительской любви и понимания окружающих, зачастую являются заложницами неблагополучного окружения и неправильного образа жизни. Телепроект для них — последний шанс измениться.

Одна из участниц «Новых пацанок» — Кристина Захарова — из города Питкяранта живет на автомойке. Из детства она помнит только домогательства и драки родителей. Несмотря на это девушка любит жизнь, но каждое утро начинает с допинга, чтобы заглушить боль. Кристина пришла на проект, чтобы избавиться от зависимостей и найти новую себя.

Юля Михайлова из Челябинска работала в секс-индустрии, куда ее отправила родная сестра. Сейчас девушка отрицает собственное женское начало и носит платок на голове, скрывая волосы и женственность. Чтобы заработать на билет до Москвы, где проходил кастинг в проект, Юля устроилась работать курьером.

Лиза Андрющенко из Новосибирска росла в строгости в религиозной семье, никогда не пробовала алкоголь и запрещенные вещества. Профессионально занималась каратэ и тхэквондо. Первый молодой человек издевался над девушкой и уничтожил ее веру в мужчин, после чего она стала заглушать душевную боль драками. Чтобы избегать контактов с людьми, работает смотрителем на кладбище.

Кира Медведева из Нижнего Новгорода — жертва буллинга и насилия. В детстве ее избивала мама, а в школьном возрасте над девочкой издевались одноклассники. Девушка привыкла защищаться и до 19 лет занималась спортом, но после сорвалась и стала употреблять. Вспыльчива, часто срывается на друзей и близких. На проект пришла, чтобы выиграть главный приз и помочь деньгами бабушке с дедушкой.