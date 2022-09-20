«Думала, мы пробили дно. Я ошибалась»: на ТВ стартует реалити «Новые пацанки»

22 сентября на канале «Пятница!» стартует реалити «Новые пацанки». Пятнадцать девушек с непростыми судьбами пришли на проект, чтобы проработать травмы прошлого и начать новую жизнь.
Героини этого социального шоу лишены родительской любви и понимания окружающих, зачастую являются заложницами неблагополучного окружения и неправильного образа жизни. Телепроект для них — последний шанс измениться.
Одна из участниц «Новых пацанок» — Кристина Захарова — из города Питкяранта живет на автомойке. Из детства она помнит только домогательства и драки родителей. Несмотря на это девушка любит жизнь, но каждое утро начинает с допинга, чтобы заглушить боль. Кристина пришла на проект, чтобы избавиться от зависимостей и найти новую себя.
Юля Михайлова из Челябинска работала в секс-индустрии, куда ее отправила родная сестра. Сейчас девушка отрицает собственное женское начало и носит платок на голове, скрывая волосы и женственность. Чтобы заработать на билет до Москвы, где проходил кастинг в проект, Юля устроилась работать курьером.
Лиза Андрющенко из Новосибирска росла в строгости в религиозной семье, никогда не пробовала алкоголь и запрещенные вещества. Профессионально занималась каратэ и тхэквондо. Первый молодой человек издевался над девушкой и уничтожил ее веру в мужчин, после чего она стала заглушать душевную боль драками. Чтобы избегать контактов с людьми, работает смотрителем на кладбище.
Кира Медведева из Нижнего Новгорода — жертва буллинга и насилия. В детстве ее избивала мама, а в школьном возрасте над девочкой издевались одноклассники. Девушка привыкла защищаться и до 19 лет занималась спортом, но после сорвалась и стала употреблять. Вспыльчива, часто срывается на друзей и близких. На проект пришла, чтобы выиграть главный приз и помочь деньгами бабушке с дедушкой.
На протяжении трех месяцев пацанки будут жить в Школе леди. В работе над собой им будут помогать звездные преподаватели: бессменный директор Лаура Лукина, эксперты по этикету Мария Третьякова и Татьяна Полякова, а также психолог Любовь Розенберг.
«Я думала, мы пробили дно боли, ужаса, агрессии, отчаяния и искалеченных судеб. Признаюсь, я ошибалась, — говорит Лаура Лукина. — В школу поступили девочки, которые пережили такие травматические моменты своей жизни, что невозможно поверить. Это шок, отрицание и одновременно холодный душ реальности. Нам предстоит вместе пройти через пропасть, чтобы оказаться на другом берегу. Я искренне надеюсь, что новые пацанки научатся делать правильный выбор, и их энергия и время освободятся для достойных людей и достойных дел».
«Такой концентрации насилия, отвержения и брошенности невозможно увидеть нигде. Они никому не верят и не подпускают к себе, при этом одновременно ждут, кому могут доверять, кто искренне примет их и поймет. Во время съемок невозможно было сдержать слёзы и каждый раз казалось, что хуже трагедий быть не может, но новые откровения вводили в шок, снова и снова огромная волна сострадания и непонимания проникала до глубины души», — делится психолог Любовь Розенберг.
Помимо уроков этикета и психологии у пацанок появятся уроки финансовой грамотности — эксперты научат девушек планировать бюджет и расскажут, как уберечься от мошенников. Новых пацанок ждет и новая форма — одежда серого цвета с розовой отстрочкой и молочные туфли.
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Поклонники проекта смогут дополнительно следить за реалити в кружках в новом телеграм-канале «Пацанки. Подслушано». В нем будет публиковаться дополнительный контент, не вошедший в эфир, развернутые интервью участниц, их бытовая жизнь и все, что останется за кадром.
Не пропустите премьеру «Новые пацанки» на канале «Пятница!» — 22 сентября в 19:00.