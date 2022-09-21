«Дом-2» разыграет 10 миллионов рублей среди новых участниц, которые готовы забеременеть

Телепроект «Дом-2» объявил о розыгрыше 10 миллионов рублей среди беременных участниц шоу.
В новом сезоне главной целью героев телестройки станет не просто построение отношений, но и планирование беременности. Ожидается, что в периметре реалити-шоу появятся несколько пар, которые будут готовиться к пополнению на глазах у миллионов зрителей.
Конечно же, проект не оставит будущих мамочек без поддержки. Первая создавшая пару и забеременевшая участница получит миллион рублей, а каждая последующая — по 500 тысяч. В финале сезона все молодые мамочки смогут побороться за беспрецедентное вознаграждение — 10 миллионов рублей! Такая финансовая поддержка станет отличным подспорьем для счастливой семьи.
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В связи со стартом нового сезона шоу «Дом-2» открывает масштабный кастинг: проект ищет девушек и парней, которые хотят стать родителями и готовы сделать это на глазах у всей страны.
«Огромное количество молодых людей хотят стать родителями, но их останавливают финансовые сложности. Девушки откладывают материнство на потом, чтобы сначала встать на ноги и подготовить определенную «финансовую подушку». В новом сезоне наш проект поддержит материально каждую участницу, которая окажется в «интересном положении». Ребята смогут не думать о денежных проблемах, а целиком и полностью посвятить себя построению отношений и прекрасному чувству любви», — говорит ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов.
Подробности кастинга ищите на сайте телестройки.
Смотрите новый сезон реалити-шоу «Дом-2» с 17 октября в 22:00 на канале «Ю».