«Дом-2» разыграет 10 миллионов рублей среди новых участниц, которые готовы забеременеть

Телепроект «Дом-2» объявил о розыгрыше 10 миллионов рублей среди беременных участниц шоу.

В новом сезоне главной целью героев телестройки станет не просто построение отношений, но и планирование беременности. Ожидается, что в периметре реалити-шоу появятся несколько пар, которые будут готовиться к пополнению на глазах у миллионов зрителей.

Конечно же, проект не оставит будущих мамочек без поддержки. Первая создавшая пару и забеременевшая участница получит миллион рублей, а каждая последующая — по 500 тысяч. В финале сезона все молодые мамочки смогут побороться за беспрецедентное вознаграждение — 10 миллионов рублей! Такая финансовая поддержка станет отличным подспорьем для счастливой семьи.

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