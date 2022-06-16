Документальный фильм о Басте покажут на Первом канале

Из ростовской подворотни на главные стадионы страны.

Документальный фильм о рэпере Басте (он же Василий Вакуленко, он же НоГГано) покажут на Первом канале в специальной телеверcии под названием «Баста. Моя игра».

Напомним, в картине собраны редкие архивные кадры, многие из которых широкая аудитория еще не видела. В съемках также приняли участие семья и друзья музыканта. Свое мнение о Басте высказали актеры Константин Хабенский и Дмитрий Нагиев, рэперы Гуф и Влади, рокер Сергей Шнуров и другие звезды.

«Жизнь научила меня тому, что нужно относиться к себе с иронией, а к другим людям — с большим вниманием. И фильм получился, скорее, не обо мне, а об окружающем меня мире, быте и людях, с отсылками к прошлому и размышлениями о будущем», — говорит сам Василий.

18 июня Баста выступит на самой большой концертной площадке в России — стадионе «Лужники». А накануне, 17 июня, в 23:25 Первый канал покажет документальный фильм «Баста. Моя игра».

Напомним, что полная, двухчасовая версия картины под названием «Баста. Суперигра» доступна на YouTube-канале Gazgolder.

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