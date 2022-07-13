13 июля утренний эфир Первого канала «Доброе утро» празднует 35-летний юбилей. В этот день в 1987 году вышла первая передача, которая тогда еще называлась «90 минут».

Ведущими программы в разное время были такие звезды отечественного телевидения, как Олег Добродеев, Евгений Киселев, Татьяна Миткова, Владимир Молчанов, Михаил Осокин, Владислав Флярковский, Ирина Зайцева, Яна Чурикова, Андрей Малахов. Эти и другие персоны отечественного ТВ придут в студию «Доброго утра» в текущей неделе, чтобы поздравить коллег и родную телепередачу.

Сегодня в «Добром утре» 33 рубрики. Это полезные советы на все случаи жизни, кулинарные рецепты, гороскопы, прогноз погоды, выпуски новостей. А раньше, чтобы поднять зрителям настроение, в программе регулярно показывали мультфильмы для детей, а для взрослых — клипы с западной музыкой и «Ритмическую гимнастику» с очаровательными ведущими в лосинах.

В особой рубрике выступал целитель Аллан Чумак, который «заряжал» правильной энергией воду, кремы и мази телезрителей. В 2002 году в программе появилась рубрика «Завтрак с Лариком», главной героиней которой была обезьяна по кличке Ларик.

Телеведущая Арина Шарапова, что работает в эфире с 2001 года, говорит, что со временем в передаче все меняется. Единственное, что остается неизменным — это привычка вставать в 4:00 и желание говорит всей стране «доброе утро».

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Редакция сайта Teleprogramma.pro поздравляет сотрудников «Доброго утра» с юбилеем!

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