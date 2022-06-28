Димаш Адилет расстался с победительницей «Холостяка»

На ТНТ недавно завершился девятый сезон популярного проекта «Холостяк», в котором инвестор из Женевы Димаш Адилет искал свою спутницу жизни. До финала дошли две девушки - Арина Перевертень и Софья Солманидина. Молодой человек решил отдать все свое внимание последней претендентке - она и получила последнюю розу от холостяка.

Однако после съемок проекта Димаш и Соня разъехались по разным странам - девушка вернулась в Россию, а Адилет улетел в Швейцарию. В одном из интервью Солманидина призналась, что хотела бы построить реальные отношения с холостяком, однако они живут далеко друг от друга.

Последние недели Димаш находится на своей исторической родине - в Казахстане. Местная журналистка спросила его - есть ли у него девушка.

«Нет, сейчас никого у меня нет», - заявил Адилет.

По всей видимости, отношения Адилета и Солманидиной не выдержали расстояния.

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