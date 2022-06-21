День памяти и скорби: Гармаш, Безруков, Миронов, Пегова и другие артисты выступили над Москвой-рекой

22 июня 1941 года в 4 часа утра началась Великая Отечественная война. Этот факт знает каждый россиянин. Знает и помнит.

22 июня 2022 года, в День памяти и скорби, в 4 часа утра на канале «Россия 1» покажут концерт отечественных звезд на парящем мосту в парке Зарядье. В самом сердце российской столицы знаменитые актеры и музыканты отдали дань памяти поколению победителей и вспомнили тех, кто отдал жизнь за Родину.

В акции приняли участие Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Марина Неелова и другие артисты.