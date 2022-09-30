«Даже шнурки завязать не могла»: девушка выступила в «Новых танцах» после страшной аварии

В свежем выпуске шоу «Новые танцы» от 1 октября к Мигелю за судейским столом присоединятся хореографы Катя Решетникова и Татьяна Денисова.

Участники покажут жюри японский миф о духе метели, легенду пустыни и номер, вдохновленный сериалом «Острые козырьки».

Не обойдется без трогательных моментов. Одна из участниц пять лет назад пережила серьезную автомобильную аварию и теперь отразила это тяжелое воспоминание в своем номере.

«Когда меня вытащили из машины, я лежала на асфальте и пыталась пошевелить ногами и руками — проверить, что они двигаются. Про себя повторяла: «Я же танцую, мне нельзя получать никаких травм». Мне установили железный внутренний корсет на поясницу, вкрутили болты на пять позвонков. Так сильно я никогда не плакала, мне казалось, что мир рухнул. Я даже шнурки себе завязать не могла, какие уж там танцы. Так что для меня быть здесь — это настоящее чудо», — рассказала танцовщица.

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В финале перед судьями встанет трудный выбор: две детских команды, выступающие во взрослой категории, покажут настолько серьезные номера, что в зале не обойдется без слез.

«Я так счастлива за вас! У нас в стране очень много танцующих детей, и тот факт, что именно вы стоите на этой сцене, говорит о вашем упорстве, о стараниях ваших родителей и ваших педагогов. Эти эмоции останутся с вами надолго, дорожите этими моментами, — прокомментировала одно из выступлений Катя Решетникова. — У вас очень смелый хореограф. Мне показалось, что композиционно это было как будто не для детей выстроено. Мне казалось, что вы дышите в каждом моменте, вы думаете об одном, вы растворились в этом, и я вместе с вами. Еще немного и я бы заплакала».

Не пропустите шестой выпуск второго сезона шоу «Новые танцы» — 1 октября в 21:00 на канале ТНТ.