Дайверы установили рекорд России, чтобы попасть в телепроект «Новые танцы»

Канал ТНТ и второй сезон его шоу «Новые танцы» вошли в историю вместе с достижением, зафиксированным в Книге рекордов России.
Четыре дайвера-танцовщика исполнили хореографический номер на дне Байкала на глубине 15 метров. Они погрузились под воду с 20-килограммовым оборудованием на себе. За ними последовали оператор и два осветителя. Перфоманс дополнил большой белый рояль, установленный на дне озера.
В подводных танцах участвовали четыре дайвера из центра «Фартовый». Они готовились к установке рекорда две недели, и за это время провели семь тренировок на суше и пять подготовительных погружений.
«Я видела и фиксировала много разных рекордов. Но дайверов, исполняющих танец на дне Байкала, еще не было. Одно дело, когда ты погружаешься в воду для работы или из-за хобби, другое дело – танцевать с тяжелым оборудованием в самом глубоком озере мира. Это действительно круто!» - поделилась эмоциями представитель Книги рекордов России Анна Кононенко.
Чтобы достижение зарегистрировали в Книге рекордов России, нужно было закрепиться на обозначенной глубине и танцевать в течение одной минуты – это минимальная продолжительность номера для участников проекта «Новые танцы». Весь процесс погружения снимали на видео, которое станет частью промо-кампании нового сезона.
Свой рекорд дайверы посвятили каналу ТНТ и его танцевальному шоу, добавив, что это их уникальный способ попасть в телепроект в обход всех отборов и кастингов.
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Второй сезон «Новых танцев» стартует на ТНТ в субботу, 27 августа, в 21:00.
Его победители разделят между собой призовой фонд в 7 миллионов рублей.