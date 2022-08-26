Дайверы установили рекорд России, чтобы попасть в телепроект «Новые танцы»

Канал ТНТ и второй сезон его шоу «Новые танцы» вошли в историю вместе с достижением, зафиксированным в Книге рекордов России.

Четыре дайвера-танцовщика исполнили хореографический номер на дне Байкала на глубине 15 метров. Они погрузились под воду с 20-килограммовым оборудованием на себе. За ними последовали оператор и два осветителя. Перфоманс дополнил большой белый рояль, установленный на дне озера.

В подводных танцах участвовали четыре дайвера из центра «Фартовый». Они готовились к установке рекорда две недели, и за это время провели семь тренировок на суше и пять подготовительных погружений.