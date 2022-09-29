«Давайте все здесь заболеем!»: участник шоу «Звезды в Африке» был госпитализирован со съемочной площадки

Одному из участников шоу «Звезды в Африке» впервые за историю телепроекта потребовалась госпитализация. Его увезли на скорой прямо со съемочной площадки, но создатели шоу пока не сообщают, кто это был. Интрига будет раскрыта в новом выпуске передачи от 2 октября.

Как известно, звездные участники голодают на съемочной площадке и выигрывают еду в сложных испытаниях. И вот одному из игроков внезапно стало плохо: у него появилась сильная боль в животе, которая не прошла даже после приема таблеток. Промучавшись всю ночь, утром он уехал на скорой в больницу для обследования.

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Другие участники не поверили в серьезность ситуации. Олег Верещагин и Светлана Пермякова расценили этот приступ боли, как симуляцию.

«Мы здесь находимся уже второй сезон, и у нас никогда такого не было. Настолько серьезного, чтобы человека увезли на скорой! Это не по правилам. Давайте все здесь заболеем, и игра закончится!» - возмутился Верещагин.

Кто же этот пострадавший/симулянт? Продолжит ли он игру?

Смотрите «Звезды в Африке» - 2 октября в 19:00 на канале ТНТ.