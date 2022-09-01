Даня Милохин хотел сорвать съемки «Ледникового периода», подставив коллег

Известный блогер Даня Милохин стал главной звездой проекта Первого канала «Ледниковый период» в прошлом сезоне. Тиктокер выступал в паре с Евгенией Медведевой, они даже выиграли приз зрительских симпатий.

Однако за кадром Милохину было очень тяжело в шоу. Он признался, что даже хотел его покинуть. Подставив коллег.

«Я всерьез задумывался об уходе. Я хотел просто, никому не сказав, исчезнуть», — добавил он.

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Отговорил Даню от ухода продюсер проекта Илья Авербух. Милохин признался, что у фигуриста есть дар убеждения.

Кстати, скоро на Первом канале выйдет новый сезон «Ледникового периода». Ожидается, что в этот раз продюсеры шоу решили собрать всех звезд прошлых годов.