Что посмотреть в Карелии, расскажет шоу «Поехали!»

Утром 20 августа зрителей Первого канала ждет путешествие в Карелию — вместе с ведущими тревел-шоу «Поехали!»
Мария Осадник и Евгений Покровский отправились на ретропаровозе в поселок Рускеала. Там расположен красивейший горный парк, который при императрице Екатерине II был мраморным карьером, а потом оказался затоплен. И лишь в XXI веке местные власти решили организовать здесь туристическое место.
«Теперь Рускеала — это не только живописный уголок, но и кластер для экстремального туризма, — рассказывает Мария Осадник. — Можно прокатиться на тарзанке, нырнуть в гроты, спуститься в подземные штольни. Там очень холодно! На улице +25, а под землей не выше 7 градусов. Я пожалела, что не взяла с собой пуховик. Но как же там красиво!»
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Зрителей также ждет знакомство с усадьбой Густава Винтера (врача, который увлекался садово-парковым искусством), озером Ладога, святынями острова Валаам и 650 ладожскими шхерами.
«Шхера так и переводится — скала в море. Они совсем небольшие, и на одной из них мы с Женей нашли чернику», — вспоминает ведущая.
Смотрите шоу «Поехали!» в субботу, 20 августа, в 10:15 на Первом канале.