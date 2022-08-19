Что посмотреть в Карелии, расскажет шоу «Поехали!»

Утром 20 августа зрителей Первого канала ждет путешествие в Карелию — вместе с ведущими тревел-шоу «Поехали!»

Мария Осадник и Евгений Покровский отправились на ретропаровозе в поселок Рускеала. Там расположен красивейший горный парк, который при императрице Екатерине II был мраморным карьером, а потом оказался затоплен. И лишь в XXI веке местные власти решили организовать здесь туристическое место.