Что Первый канал покажет в новом сезоне

В новом сезоне зрителям Первого канала скучать не придется. Они увидят продолжения сериальных хитов, а также громкие премьеры: «Триггер 2», «Мажор 4», «МОСГАЗ: Последнее дело майора Черкасова». Без сомнения, интерес вызовут и другие проекты: «Союз спасения. Время гнева» и байопик о Фаине Раневской.
Стопроцентные хиты
Фото: кадр из сериала «Триггер»
Самое приятное для многих телезрителей — это смотреть продолжения любимых сериалов. И Первый канал предоставит им такую возможность. В новом сезоне выйдут второй сезон нашумевшего «Триггера» с Максимом Матвеевым в главной роли и не менее популярный «Мажор 4» с Павлом Прилучным.
Фото: кадр из сериала «Мажор 4»
Будет показан и рейтинговый «Шифр 3», полный детективных интриг и женской смекалки. Ожидается также третий сезон медицинской мелодрамы «Теста на беременность», - главные роли в нем сыграли Кристина Орбакайте и Светлана Иванова.
Наконец, нельзя не отметить эпохальный сериал «МОСГАЗ»: новая часть называется «Последнее дело майора Черкасова».
Исторические проекты
Фото: кадр из сериала «Союз спасения. Время гнева»
И любителям исторических картин Первый канал подготовил роскошный подарок – две премьеры. 8-серийный сериал «Союз спасения. Время гнева» - уникальный проект о декабристах, а «Собор» - захватывающая 12-серийная сага о реформах Петра Первого, рождении Санкт-Петербурга и славной победе над Карлом XII, снятая режиссером Сергеем Гинзбургом.
Новое и эксклюзивное
Фото: кадр из сериала «Фаина»
Одна из самых ожидаемых премьер в этом году на Первом канале - драма режиссера Дмитрия Петруня «Фаина», рассказывающая о жизни великой советской актрисы Фаины Раневской. Главную героиню сыграла Мариэтта Цигаль-Полищук.
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Будет показан и новый проект режиссера Юрия Мороза и студии «Русский проект» - сериал «Я дождусь». В фильме звездный кастинг: Алексей Филимонов, Виктория Исакова, Александра Ребенок, Марат Башаров, Дарья Урсуляк, Ирина Пегова. Ретро-мелодрама «В парке Чаир» расскажет о людях, в чьи судьбы безжалостно вторглась война, а «Два берега» - сериал о двух враждующих семьях, живущих на разных сторонах реки.
Актерские бенефисы
Сергей Безруков. Фото: кадр из сериала «Смерть манекенщицы»
Сергей Безруков порадует поклонников сразу в двух проектах: сыграет главную роль в остросюжетном детективе «Шпион» и появится в роли принципиального следователя МУРа в криминальной драме «Смерть манекенщицы».
Кирилл Плетнев в проекте «Чужой» воплотит образ преуспевающего банкира, вынужденного бежать от правосудия и скрываться в небольшом городке на границе с Финляндией.
А героиня Марии Луговой в «Нинель» перевоплотится сразу в 15 персонажей, чтобы спасти своего отца. В нестандартном для себя образе в остросюжетном детективе «Капкан на судью» появится Александр Домогаров.