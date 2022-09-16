Что Первый канал покажет в новом сезоне

Будет показан и рейтинговый «Шифр 3», полный детективных интриг и женской смекалки. Ожидается также третий сезон медицинской мелодрамы «Теста на беременность», - главные роли в нем сыграли Кристина Орбакайте и Светлана Иванова.

Наконец, нельзя не отметить эпохальный сериал «МОСГАЗ»: новая часть называется «Последнее дело майора Черкасова».

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