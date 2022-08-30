Что будет с Андреем Малаховым на канале «Россия»

На этой неделе канал «Россия» должен был снимать новое шоу Андрея Малахова. Однако за несколько часов до старта все отменили.

«Связано это с тем, что в новую телесетку на неделю с 5 по 11 сентября ток-шоу не поставили. Однако это не означает отмены премьеры — «Малахов» выйдет», — выяснили KP.RU.

Проект будет называться «Малахов». Шоу будет похоже на «Прямой эфир», но ожидается, что в нем не будет «фриков» и «желтизны» на повестке.

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Как выяснилось, проект «Прямой эфир» решили изменить еще в январе 2022 года. Затем мировая ситуация ухудшилась и шоу, как и другие развлекательные, поставили на паузу.