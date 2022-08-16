«Чисто, технично, красиво»: ТНТ покажет второй сезон телепроекта «Новые танцы»

27 августа на канале ТНТ стартует второй сезон шоу «Новые танцы». В роли ведущей вновь появится Ляйсан Утяшева, в составе жюри — хореографы Мигель, Татьяна Денисова, Егор Дружинин, Катя Решетникова, Владимир Варнава, а также приглашенные звезды Ида Галич, Евгения Медведева и многие другие.

Среди участников баттлов также отметятся знакомые лица: Коля Багдасарян, Ева Уварова, Юлия Гаффарова, Ксения Горячева и многие другие.

«В этом шоу у участника нет никаких преимуществ перед соперником вне зависимости от того, приходил он раньше на телепроект или нет. Единственное, что важно, это хороший номер и достойный баттл. Нужно станцевать чисто, технично, красиво и передать зрителям эмоции. Когда ты видишь настоящего артиста на сцене, то понимаешь, зачем он это делает и что танцует, тогда сглаживаются все помарки», — говорит Мигель.

Турнирная сетка останется без изменений — тройка членов жюри определяет победителей в баттлах в четырех категориях: соло, дуэты, дети и команды. Баттлы продолжаются до тех пор, пока не останется по одному представителю каждого сегмента. В финал выходят лучшие дуэт, солист, команда и победитель детской категории — они разделят между собой семь миллионов рублей призового фонда.