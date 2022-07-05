Бывший сотрудник Малахова рассказал, как редакторы ток-шоу крадут друг у друга героев программ

Пользователь Twitter Слава Тихонов рассказал своим подписчикам, что пять лет проработал в редакции Андрея Малахова: три года на Первом канале и два — на «России 1». Он решил поделиться деталями закулисной жизни таких шоу, как «Путь говорят» и «Прямой эфир».

«Пусть говорят» и «Прямой эфир» (иногда аналогичные ток-шоу на НТВ) — непримиримые конкуренты. Перекуп и похищение будущих героев — нормальная практика. Иногда людям буквально говорят, что везут на Первый канал, а везут в студию «России 1». Ну и наоборот».

«Все истории в таких ток-шоу правдивы. Задача редакции: найти историю, найти и уговорить будущих героев на участие в съемке, довезти их до студии и постараться по максимуму накалить драматургию на площадке», — пишет молодой человек.

«Так как доверчивых героев часто крадут, их приходится охранять. Однажды я трое суток провел на матрасе в коридоре женского отделении больницы, где лежала порноактриса Лола Тейлор, потому что за ней охотились энтэвэшники. Зато я теперь знаю о порноиндустрии все».

«Работа над найденной историей начинается с поиска ее героев. Чаще всего через соцсети. Если герой не отвечает, начинается спам всем его друзьям. В глухих деревнях нужных людей часто находят через почтальонов».

«Уговоры будущих героев — самая сложная часть работы редактора ток-шоу. Задача по телефону убедить человека, что он должен прямо сейчас со своей бедой прилететь в Москву и рассказать о ней всей стране».

«Герои условно делятся на «звездных» и «простых». Простых героев мотивируют обещаниями о юридической, психологической и информационной поддержке. Мотивация деньгами — самый крайний случай. Звездные герои в большинстве случаев без круглых гонораров на площадку не выйдут».

«Потолок гонорара для «простого» героя — 50 тысяч рублей. Диана Шурыгина если и получила миллион, то только если сложить гонорары ее и всей ее семьи за все пять съемок. В среднем люди из глубинки готовы выворачивать белье за 10-20 тысяч».

«Одна из сильнейших мотиваций для многих — побывать в Москве, оказаться в «Останкино», прикоснуться к Андрею Малахову. Героям оплачивается весь трансфер туда-обратно, проживание и питание в гостинице в районе ВДНХ».

«Звездные» гонорары, конечно, выше. Лично торговался с тем же Солнцевым, который хотел за свою историю про а-ля украденные им в магазине трусы — 200 тысяч рублей, а мы не хотели платить за нее больше 150. Но там всегда опционально, все зависит от масштаба и звезды, и истории».

«Важная задача на съемке — «накрутить» героя перед его выходом на площадку. Стороны конфликта спрятаны друг от друга вокруг студии, и возле каждой сидит редактор, который должен всячески провоцировать героев на выплеск эмоций на площадке».

«Сам Андрей Малахов — норм чел. Когда на «России 1» он стал владельцем собственного продакшна, он проявил себя и как достойный руководитель. Беспокоился о нуждах редакторов и корреспондентов и об атмосфере в редакции в целом».