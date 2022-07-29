«Будущие поколения будут нас проклинать!»: ТВ-3 собрал предсказания на 2022-й и последующие годы

30 июля на канале ТВ-3 выйдет шоу «Пророчество 2022». Зрителям расскажут, какие перемены ждут нас уже до конца этого года и какие прогнозы на ближайшее будущее делают экстрасенсы, астрологи и футурологи.

В рамках передачи певец Бедрос Киркоров поделился, что легендарная Ванга напророчила его сыну и всей планете.

«Она сказала, что наступят такие времена, когда вода будет стоить дороже золота. Хватит выкачивать все из нашей планеты! Так не может продолжаться постоянно! Если мы будем обращаться с нашими богатствами так небрежно, то будущие поколения будут нас проклинать! Берегите это все, сказала мне Ванга», — вспоминает 90-летний артист, который несколько раз встречался с легендарной прорицательницей.

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Не пропустите шоу «Пророчество 2022» — 30 июля в 19:00 на канале ТВ-3.