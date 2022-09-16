«Буду выбирать сердцем»: Антон Шастун впервые пришел судить «Новые танцы»

Четвертый выпуск второго сезона шоу «Новые танцы» порадует зрителей новым членом жюри, которого еще не было в проекте. К известным хореографам Мигелю и Владимиру Варнаве присоединится комик и импровизатор Антон Шастун.

«Я знаю крамп — это когда с воздухом дерешься. Еще я знаю вог, где надо падать. Поскольку я мало что понимаю в танцах, буду выбирать сердцем, оно у меня присутствует», — говорит комедиант.

В свежем выпуске зрителей ждет баттл двоих юных участников, которые выбыли на начальном этапе первого сезона шоу, но сделали работу над ошибками и пришли показать себя снова. Также можно будет увидеть семейную пару, танцующую с отсылками на фильм «Мистер и миссис Смит».