«Будет очень интересно и драматично»: Кравец и Хилькевич уехали в ЮАР на съемки шоу о любви

В южноафриканском городе Кейптауне стартовали съемки реалити-шоу о любви с Мариной Кравец и Анной Хилькевич в роли ведущих. Речь идет о новом телепроекте канала ТНТ «Влюбись, если сможешь».
11 участников отправились на роскошную виллу, чтобы найти любовь и выиграть денежный приз. Кастинг прошли те, кто имел за плечами опыт неудачных отношений, но теперь готов разобраться в себе и понять, что им действительно нужно. Кроме поиска второй половинки участникам придется пройти немало испытаний и проверок.
С первого дня их разделят на пары. Тот, кто останется одиночкой в конце недели, покинет проект. Но в каждом следующем выпуске на место ушедшего участника будет приходить новый.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Но «Влюбись, если сможешь» — это не просто реалити об отношениях. Это игра, победитель которой получит денежный приз. В зависимости от того, как участники проходят испытания, призовой банк шоу увеличивается или уменьшается. А в конце выяснится, кто из игроков пришел на проект за искренними чувствами, а кто ради денег.
«На кастингах мы прежде всего искали людей с историей, причем мы не делали акцент на внешних данных претендентов. Нам была важна личная драма, — говорит продюсер Лика Бланк. — Так, у нас, к примеру, есть девушка, сбежавшая от жениха в день свадьбы, и мужчина, который расстался с женой, потому что он бесплоден».
«Понимаю, почему выбор ведущих пал на меня, — комментирует актриса Анна Хилькевич. — Потому что я за семью, за отношения, за настоящую любовь, и мне кажется, что я обладаю высоким уровнем эмпатичности, поэтому смогу понять, действительно ли человек пытается найти любовь или он приехал заработать деньги. Я буду проводить время с участниками, буду подругой для девушек на проекте, а они поделятся со мной своими переживаниями. Я вникну в их жизнь, помогу разобраться. Для них я одновременно и друг, и коуч».
«Если Аня станет для участников своей девчонкой и подружкой для них, то я буду держать дистанцию: задавать честные и, возможно, не всегда удобные вопросы, относиться с иронией или даже недоверием, — добавляет Марина Кравец. — Суть в том, что в нашем шоу мы очень быстро поймем, кто из участников пришел за хайпом, а кто за любовью, а затем покажем зрителям, кто есть кто. Будет очень интересно и драматично».
Реалити-шоу о любви «Влюбись, если сможешь» выйдет на ТНТ осенью текущего года.