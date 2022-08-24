«Будет очень интересно и драматично»: Кравец и Хилькевич уехали в ЮАР на съемки шоу о любви

В южноафриканском городе Кейптауне стартовали съемки реалити-шоу о любви с Мариной Кравец и Анной Хилькевич в роли ведущих. Речь идет о новом телепроекте канала ТНТ «Влюбись, если сможешь».

11 участников отправились на роскошную виллу, чтобы найти любовь и выиграть денежный приз. Кастинг прошли те, кто имел за плечами опыт неудачных отношений, но теперь готов разобраться в себе и понять, что им действительно нужно. Кроме поиска второй половинки участникам придется пройти немало испытаний и проверок.

С первого дня их разделят на пары. Тот, кто останется одиночкой в конце недели, покинет проект. Но в каждом следующем выпуске на место ушедшего участника будет приходить новый.

Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».