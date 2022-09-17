Биографии наиболее ярких участников шоу «Голос. 60+»

Юрий Кузнецов (64 года)
Этот похожий на заядлого грибника или гусляра добрый дедушка, к сожалению, не смог покорить судей и заставить их повернуться, пусть и был близок к успеху - под его исполнение песни «От зари до зари» из кинофильма «Песни моря» наставники пустились в пляс прямо на креслах.
Юрий Михайлович родился в Тульской области, заведовал автоклубом, ездил по деревням и выступал перед доярками, работал на стройке, пел в ресторанах и даже был помощником депутата Госдумы РФ. Он счастлив в браке, воспитывает троих детей и на пенсии с радостью записывает в студии любимые песни.
Ирина Дельская (60 лет)
Фото: Юрий Феклистов
Универсальная певица, дочь композитора и джазового ксилофониста, может исполнять все: и рок, и романс, и балладу, и оперные арии. Оно и понятно - после окончания Саратовской консерватории артистка недолгое время выступала в Москве, а потом объездила с концертами
Европу, Израиль, США и даже Латинскую Америку. А еще Ирина работала в детском театре «Бемби» Натальи Бондарчук (дочери Сергея Бондарчука), у которой снималась в фильме «Просите - и будет вам», сотрудничала с великими композиторами Виктором Лебедевым, Исааком Шварцем, Евгением Догой. В 90-е артистка жила в Чехии и даже читала там лекции по истории западно-европейской культуры. А еще Ирина рисует - ее картины выставляли в Российском фонде культуры. Неудивительно, что Дельская носит звание Почетный гражданин России.
Нодари Гвиниашвили (66 лет)
Фото: Юрий Феклистов
Первый раз на ТВ этот артист попал 40 лет назад - появился в музыкальной программе «Шире круг» в качестве барабанщика. Все потому, что родившийся в абхазском городе Ткварчели артист рос в семье, где пели все. При этом, как типичный кавказский мальчик, поначалу Нодари всерьез увлекался спортом (бокс, борьба, футбол), а еще игрой на барабанах. Музыкальное образование получить так и не решился - ушел в сторону рисования, которое тоже любил (в четвертом классе выиграл городской конкурс художников, публиковал рисунки в местной газете).
Окончив художественную школу, поступил в Тбилисскую академию художеств, после выпуска из которой начал писать картины. А во время службы в армии прикоснулся к легенде: в Дом офицеров в Красноярске в 1975 году приехали выступать «Веселые ребята» вместе с Аллой Пугачевой и ее маленькой дочкой Кристиной. Рядового Гвиниашвили привлекли в качестве барабанщика для участия в концерте. С того момента Нодари твердо решил оттачивать вокал. И все же это лишь хобби, ведь профессионально он занимается резкой камня, гравировкой, резьбой по дереву, а еще продолжает рисовать: у Гвиниашвили регулярно проходят персональные акварельные выставки, он член Союза художников Подмосковья.
«Голос. 60+» По воскресеньям/19.05