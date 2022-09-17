Биографии наиболее ярких участников шоу «Голос. 60+»

Юрий Кузнецов (64 года)

Этот похожий на заядлого грибника или гусляра добрый дедушка, к сожалению, не смог покорить судей и заставить их повернуться, пусть и был близок к успеху - под его исполнение песни «От зари до зари» из кинофильма «Песни моря» наставники пустились в пляс прямо на креслах.

Юрий Михайлович родился в Тульской области, заведовал автоклубом, ездил по деревням и выступал перед доярками, работал на стройке, пел в ресторанах и даже был помощником депутата Госдумы РФ. Он счастлив в браке, воспитывает троих детей и на пенсии с радостью записывает в студии любимые песни.

Ирина Дельская (60 лет)