Били, угрожали ружьем, прятались от погони: какие испытания прошли ведущие реалити «Заступницы»

15 августа на телеканале «ЧЕ!» стартует второй сезон социального реалити «Заступницы». В новых выпусках ведущие - адвокат Ольга Митрофанова и журналист Виктория Разницина - продолжают рассказывать людям об их правах и помогают тем, кто нуждается в защите.

Мы поговорили с ведущими и узнали, какие странности и сложности скрываются за захватывающим сюжетом и красивой картинкой.

Сложней, чем первый

Премьера первого сезона прошла с большим успехом. У команды было много эмоций, большое воодушевление и желание продолжать. Поэтому к съемкам второго сезона приступили незамедлительно. Продюсеры реалити обрабатывали заявки на шоу, юристы бесплатно консультировали людей в официальной группе «ВКонтакте», а ведущие — снимали новые эпизоды.

«Второй сезон был эмоционально сложнее первого. Мы начали снимать сразу, без передышки. Впереди было 20 выпусков, и на съемках каждого происходили внештатные ситуации, к которым невозможно подготовиться. В одном эпизоде мы с Ольгой отбивались от мужчин вдвое больше нас. В другом — гнались за злодеем по оживленной улице, совсем как в боевике!» — говорит Виктория Разницина.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.