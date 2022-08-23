Били, угрожали ружьем, прятались от погони: какие испытания прошли ведущие реалити «Заступницы»

15 августа на телеканале «ЧЕ!» стартует второй сезон социального реалити «Заступницы». В новых выпусках ведущие - адвокат Ольга Митрофанова и журналист Виктория Разницина - продолжают рассказывать людям об их правах и помогают тем, кто нуждается в защите.
Мы поговорили с ведущими и узнали, какие странности и сложности скрываются за захватывающим сюжетом и красивой картинкой.
Сложней, чем первый
Премьера первого сезона прошла с большим успехом. У команды было много эмоций, большое воодушевление и желание продолжать. Поэтому к съемкам второго сезона приступили незамедлительно. Продюсеры реалити обрабатывали заявки на шоу, юристы бесплатно консультировали людей в официальной группе «ВКонтакте», а ведущие — снимали новые эпизоды.
«Второй сезон был эмоционально сложнее первого. Мы начали снимать сразу, без передышки. Впереди было 20 выпусков, и на съемках каждого происходили внештатные ситуации, к которым невозможно подготовиться. В одном эпизоде мы с Ольгой отбивались от мужчин вдвое больше нас. В другом — гнались за злодеем по оживленной улице, совсем как в боевике!» — говорит Виктория Разницина.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Ольга Митрофанова и Виктория Разницина. Фото: телеканал «ЧЕ!»
Угрозы и похищение
«Мы думали, что в первом сезоне уже видели все (а ведь нам угрожали ружьем!). Но второй сезон оказался намного сложней! Викторию дважды похищали на машине!» — делится впечатлениями Ольга Митрофанова.
Ведущие стойко выдерживали каждое испытание. Викторию Разницину дважды за время съемок увозили в неизвестном направлении герои программы. В одном эпизоде молодой парень угнал машину лучшего друга. Виктория вела журналистское расследование и старалась получить признание от злоумышленника, но не успела она получить информацию, как он вдавил педаль газа и уехал вместе с ней.
Казалось, что молния не может ударить дважды, но нет. На съемках следующей истории бывший муж героини программы решил сбежать от «Заступниц» и уплаты алиментов. Виктория в этот момент была с ним в машине и не успела выбраться.
«Было страшно, но я не паниковала! У меня есть дар убеждения, способность слушать и сопереживать человеку. Они то и помогли выбраться из ситуаций целой и невредимой», — говорит Виктория.
А однажды злостный алиментщик, который в прошлом избивал свою жену, бросился на съемочную команду с кулаками прямо на фудкорте торгового центра. Затем он попытался скрыться на оживленной улице в центре города, но ничего не вышло: ведущие среагировали быстро и догнали злодея.
Ольга Митрофанова не раз терпела в свой адрес оскорбления и угрозы расправы. Но отвечала злодеям только на юридическом языке. В каждом выпуске она дает четыре-шесть юридических советов для зрителей о том, как обезопасить свою жизнь и сделать ее лучше. Ведущие признаются, что многому научились благодаря такому жизненному опыту.
Ольга Митрофанова и Виктория Разницина. Фото: телеканал «ЧЕ!»
Реальней не бывает
«Мы снимаем реалити, которое иногда даже реальней, чем сама жизнь, — смеется Ольга. — Однажды съёмочной группе пришлось прятаться в кустах крапивы, пока Виктория проводила расследование в частном секторе Коломны. Возможно, это будет самый жгучий стендап Ольги Митрофановой, который никто и нигде больше не увидит, кроме как на «ЧЕ!».
Самое важное в этом деле — команда. На проекте «Заступницы» трудятся более 100 профессионалов. Съемочная группа — особый коллектив, которые доверяют друг другу безоговорочно. Только вместе можно и машину голыми руками из снега вытащить, и от агрессивных героев защититься, и провести всю ночь в отделении полиции, как свидетели.
Так создается социальное реалити — никогда не знаешь, как будут развиваться события. «Заступницы» осознают риски, но всегда доводят дело до конца. Как ведущие справляются с давлением?
«Заступницы» — это поддержка для людей, которые столкнулись в жизни с агрессорами и настоящими злодеями. Мы должны бороться. Да, это тяжело и часто страшно. Но если мы сдадимся, кто же вступится за наших героев?» — говорит Ольга Митрофанова.
«Я поняла, главное в стрессовой ситуации — помнить, ради чего ты это делаешь. У меня большая семья, и я хочу, чтобы мои дети знали, как защитить себя и свои права. Как помогать тем, кто нуждается в помощи, и идти за справедливостью до конца», — отвечает Виктория Разницина.
Смотрите второй сезон социального реалити «Заступницы» с 15 августа по будням в 22:00 на телеканале «ЧЕ!». И помни — что бы ни случилось, «Заступницы» всегда за тебя!