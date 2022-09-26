Андрей Малахов изменил прическу и помолодел

Андрей Малахов возвращается на российское телевидение! Программа «Малахов» снова будет выходить в эфире канала «Россия 1».
Красный цвет студии сохранили, но декорации изменили. Сам Андрей тоже изменил имидж. Он подстригся и стал выглядеть моложе.
Новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль».
Андрей Малахов. Фото: «Россия 1»
Премьера нового шоу состоится в понедельник, 26 сентября, в 16:30. Тема первого выпуска — «Военкор. Есть такая профессия». Говорить будут о журналистах, которые работают в горячих точках.