Андрей Малахов изменил прическу и помолодел

Появились первые кадры из нового шоу.
Андрей Малахов. Фото: соцсети

Андрей Малахов. Фото: соцсети

Андрей Малахов возвращается на российское телевидение! Программа «Малахов» снова будет выходить в эфире канала «Россия 1».

Красный цвет студии сохранили, но декорации изменили. Сам Андрей тоже изменил имидж. Он подстригся и стал выглядеть моложе.

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 Андрей Малахов. Фото: «Россия 1»

Премьера нового шоу состоится в понедельник, 26 сентября, в 16:30. Тема первого выпуска — «Военкор. Есть такая профессия». Говорить будут о журналистах, которые работают в горячих точках.

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