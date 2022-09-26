Андрей Малахов изменил прическу и помолодел

Андрей Малахов возвращается на российское телевидение! Программа «Малахов» снова будет выходить в эфире канала «Россия 1».

Красный цвет студии сохранили, но декорации изменили. Сам Андрей тоже изменил имидж. Он подстригся и стал выглядеть моложе.

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