Александр Белькович покажет «100 мест, где поесть»

Утром 1 октября на канале СТС стартует тревел-шоу «100 мест, где поесть» с известным ресторатором Александром Бельковичем. Новый проект будет выходить по субботам сразу после самой кулинарной программы «ПроСТО кухня» с его же участием.
Популярный ведущий отправится в кулинарное турне по стране, чтобы поделиться со зрителями рецептом идеальных выходных и составить гастрономическую карту России. Александр посетит атмосферные заведения, расскажет, где переночевать и что посмотреть, покажет уникальные маршруты и небанальные достопримечательности.
«Новое шоу невероятно познавательное и насыщенное! Мы собрали все лучшее в городе, чтобы вызвать у зрителя бешеный аппетит и огромное желание посетить эти места», — говорит Белькович.
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В первом сезоне передачи шеф-повар побывает в Калининградской области, Казани, Самаре, Мурманске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Владикавказе, Красноярске, Санкт-Петербурге и в нескольких городах Золотого кольца. Он попробует зеленоградский крендель, калининградскую бриошь с селедкой, волжского сома, татарские сладости, самарских раков, моченый арбуз, светлогорские клопсы и многие другие деликатесы.
Александр также встретит закат на берегу Балтийского моря в компании виноградных улиток, научится серфингу, переночует в каюте легендарного корабля «Витязь», посетит самый большой экстрим-парк страны, город будущего Иннополис, самарский пивзавод, единственную в России гостиницу прямо на стадионе и многие другие места.
Смотрите премьеру «100 мест, где поесть» с 1 октября - по субботам в 10:00 на канале СТС.