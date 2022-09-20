Александр Белькович покажет «100 мест, где поесть»

Утром 1 октября на канале СТС стартует тревел-шоу «100 мест, где поесть» с известным ресторатором Александром Бельковичем. Новый проект будет выходить по субботам сразу после самой кулинарной программы «ПроСТО кухня» с его же участием.

Популярный ведущий отправится в кулинарное турне по стране, чтобы поделиться со зрителями рецептом идеальных выходных и составить гастрономическую карту России. Александр посетит атмосферные заведения, расскажет, где переночевать и что посмотреть, покажет уникальные маршруты и небанальные достопримечательности.