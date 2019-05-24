Спецвыпуск: Первый канал и «Голос. Дети» будут пытаться восстановить справедливость

Репутация популярного шоу оказалась подмочена стараниями всего одной жаждущей славы семьи.

Через несколько часов на Первом канале начнется трансляция со спецвыпуска оскандалившейся программы «Голос. Дети». Первый канал и передача, которой верили миллионы телезрителей, будут пытаться восстановить свою репутацию, которая оказалась подмочена стараниями всего одной жаждущей славы семьи.

В течение шести сезонов талантливые дети верили в сказку о том, что можно стать звездой в один миг. И сказка работала!

Неважно, в какой семье рос ребенок. Если он был талантлив, у него были все шансы и на обучение, и на хорошее будущее в любимом деле.

И страна с волнением следила за тем, кому же в этот раз повезет. Все было прекрасно: отлаженный социальный лифт работал и дети получали заслуженное признание. Зрители смотрели и верили в справедливость состязаний.

Но однажды все пошло не так.

Вы помните имя победителя прошлого сезона телешоу «Голос. Дети»? А мы напомним: этого талантливого голосистого хулиганистого парнишу зовут Рутгер Гарехт из команды Пелагеи.

В четвертом сезоне победила романтичная и нежная Елизавета Качурак, ведомая Димой Биланом.

Третий сезон покорился трогательному и мужественному Даниле Плужникову опять же с Биланом в наставниках.

Во втором сезоне уверенную победу завоевала бесконечно талантливая Сабина Мустаева под руководством Макса Фадеева.

А самым первым победителем стала совершенно удивительная малышка Алиса Кожикина, которую тоже «вел» Фадеев.

На фоне любого из этих исполнителей Микелла выглядела бледненько. Особенно, когда на одной сцене с ней находилась дивная парочка голосистых мальчишек: Ержан Максим и Валерий Кузаков.

Их имена сейчас на слуху, за них переживает куча народа, из-за допущенной в отношении этих парнишек несправедливости «на ушах» стоит один из крупнейших телеканалов, стремительно седеют виноватые…

В итоге пересмотрены результаты конкурса, привлечены спецслужбы, сотрудничающие с Интерполом, в ход пошли шпионские штучки вроде детекторов лжи и вообще: дело приняло оборот, сравнимый разве что с приключениями всех Шерлоков Холмсов, вместе взятых.

Общественный резонанс, к которому привело мошенничество с голосами, заставил запомнить имена всех, кто был так или иначе причастен к скандалу.

Мальчики, занявшие второе и третье места, стали более известны, чем любой из победителей прошлых сезонов. А все из-за того, что кому-то захотелось выиграть любой ценой. Ценой оказалось признание публикой Ержана Максима и Валеры Кузакова. Что же, и на старуху бывает проруха.

До сих пор неизвестно, имеет ли право Микелла снова стоять на одной сцене с финалистами конкурса. Да, были аннулированы результаты мошеннического финала. Но не проводилась проверка в отношении чуть ли не волшебного возвращения Микеллы в проект после того, как Светлана Лобода исключила ее как слабейшего участника.

Многие согласны с тем, что вместо нее сегодня на сцене в ряду достойнейших должен стоять непосредственный и талантливый мини-Queen Роберт Багратян.

Трансляция начнется сегодня на Первом канале в 21:30. Не пропустите, талантливым кнопкам как никогда нужна ваша поддержка.