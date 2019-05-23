Объявлено имя соведущего «самой красивой девочки» Насти Князевой в «Тыц-параде»

Как ранее уже писала Teleprogramma.pro, детский телеканал «СТС Kids» в марте этого года запустил очередной этап кастингов на роль второго телеведущего в музыкальную программу «Тыц-парад». Создатели проекта проводили тщательный отбор, чтобы у семилетней Насти Князевой появился достойный соведущий. Стоит отметить, что только в первом этапе свои силы попробовали более 500 детей. Мальчики и девочки разных возрастов, из разных городов нашей страны хотели получить заветную роль. На кастинге появились даже наследники Ксении Бородиной, а также отпрыски популярных блогеров.

На каждом из трех этапов претендентам необходимо было выполнять сложные, но очень интересные задания. Из сотен кандидатов до очного этапа кастинга смогли дойти 20 самых талантливых и креативных ребят. И вот продюсеры передачи объявили имя нового соведущего «самой красивой девочки» Насти Князевой. Им стал Вова Левченко из Москвы. Профессиональное жюри телеканала выбрало именно его.

Известно, что в свободное от учебы время Вова занимается в школе актерского мастерства. На кастинге мальчик показал свой профессионализм и чувство юмора. Маленькие ведущие быстро поладили друг с другом. Вова уже успел сняться в новых пусках «Тыц-парада» и попробовал вместе с очаровательной коллегой объявить топ самых крутых и зажигательных детских клипов восходящих рок-звездочек музыкальной сцены. Увидеть выпуски музыкальной передачи с Настей и Вовой можно будет уже 26 мая в 10:00 на канале «СТС Kids».

Напомним, что «Тыц-парад» впервые появился на экранах 25 ноября 2018 года и выходит каждое воскресенье на «СТС Kids». Это топ из самых крутых и зажигательных детских клипов.