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Объявлено имя соведущего «самой красивой девочки» Насти Князевой в «Тыц-параде»

После продолжительного кастинга выбор членов жюри пал на претендента из Москвы.

Объявлено имя соведущего «самой красивой девочки» Насти Князевой в «Тыц-параде»
Настя Князева с новым соведущим. фото: пресс-служба канала СТС

Как ранее уже писала Teleprogramma.pro, детский телеканал «СТС Kids» в марте этого года запустил очередной этап кастингов на роль второго телеведущего в музыкальную программу «Тыц-парад». Создатели проекта проводили тщательный отбор, чтобы у семилетней Насти Князевой появился достойный соведущий. Стоит отметить, что только в первом этапе свои силы попробовали более 500 детей. Мальчики и девочки разных возрастов, из разных городов нашей страны хотели получить заветную роль. На кастинге появились даже наследники Ксении Бородиной, а также отпрыски популярных блогеров.

На каждом из трех этапов претендентам необходимо было выполнять сложные, но очень интересные задания. Из сотен кандидатов до очного этапа кастинга смогли дойти 20 самых талантливых и креативных ребят. И вот продюсеры передачи объявили имя нового соведущего «самой красивой девочки» Насти Князевой. Им стал Вова Левченко из Москвы. Профессиональное жюри телеканала выбрало именно его.

Настя и Вова. Фото: пресс-служба канала СТС

Известно, что в свободное от учебы время Вова занимается в школе актерского мастерства. На кастинге мальчик показал свой профессионализм и чувство юмора. Маленькие ведущие быстро поладили друг с другом. Вова уже успел сняться в новых пусках «Тыц-парада» и попробовал вместе с очаровательной коллегой объявить топ самых крутых и зажигательных детских клипов восходящих рок-звездочек музыкальной сцены. Увидеть выпуски музыкальной передачи с Настей и Вовой можно будет уже 26 мая в 10:00 на канале «СТС Kids».

Вова уже снялся в новых выпусках передачи. Фото: пресс-служба канала СТС

Напомним, что «Тыц-парад» впервые появился на экранах 25 ноября 2018 года и выходит каждое воскресенье на «СТС Kids». Это топ из самых крутых и зажигательных детских клипов.

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Настя Князевапрограмма "Тыц-парад"
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Объявлено имя соведущего «самой красивой девочки» Насти Князевой в «Тыц-параде»
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