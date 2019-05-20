Миллионерши из Comedy Woman заколачивают по 2 миллиона за концерт и требуют бизнес-класс

Главные звезды «Comedy Woman» давно уже прилично зарабатывают на заказниках и рекламе. Съемки на ТВ не являются главным источником дохода, но зато эфиры на федеральном канале поддерживают популярность артисток среди народа.
Звезды юмористического шоу выступают на мероприятиях в разных составах. Состав артистов формируется, исходя из программы и личной занятости. Конечно, пожелания заказчиков всегда учитываются. Главные звезды шоу — Екатерина Варнава, Марина Федункив, Наталья Еприкян, Мария Кравченко, Татьяна Морозова, Екатерина Скулкина, Надежда Ангарская, Надежда Сысоева, Александр Гудков, Олег Верещагин.
Выступления артистов «Comedy Woman» можно заказать в любом временном формате. Один из потенциальных заказчиков коллектива поделился с teleprogramma.pro сметой и райдером (перечень требований, предъявляемых коллективом к организаторам выступлений).
ГОНОРАРЫ
Артисты могут прилететь или приехать и в российский регион, и на свадьбу в Турцию. Главное, чтобы в день вашего мероприятия артистки были не заняты на съемках, других концертах или спектаклях.
15 минут — 15 000 евро (1 млн руб.)
20 минут — 20 000 евро (1 млн 444 тыс. руб.)
30 минут — 25 000 евро (1 млн 800 тыс. руб.)
40 минут — 30 000 евро (2 млн 167 тыс. руб.)
СУТОЧНЫЕ
Отправляясь в командировку, любой сотрудник получает так называемые суточные. Артисты — не исключение.
Россия — 5000 руб. на человека.
Европа — 100 евро на человека.
Америка — $100 на человека.
РАЙДЕР
Билеты: поезд (только СВ или не более 2 человек в купе), самолет (только «Аэрофлот», на расстояние более 4-х часов полета только «бизнес-класс», на короткие расстояния — 2 билета «бизнес-класс, остальные — эконом). Кстати, при бронировании билетов на Екатерину Варнаву («бизнес-класс») обязательно заказывать вегетарианское питание.
Гостиница: отель категории 5 звезд должен находиться вне зоны стройки, артисты заселяются в одноместные номера c большой кроватью категории не ниже «Стандарт+». А для Еприкян Натальи требуется номер «люкс».
Трансфер по городу: в распоряжении артистов находятся один автомобиль представительского класса не старше 5 лет, два минивэна на 10 человек марки «Мерседес» с водителями.
Охрана: не менее 10 человек на 1000 зал. Начальник охраны действует согласно указаниям администратора коллектива.
РЕКЛАМА
Крупные рекламные контракты звезд шоу стоят 1-2 млн руб. Сумма контракта определяется условиями его эксклюзивности, продолжительности и вовлеченности артиста.
СПЕКТАКЛИ
Многие артистки коллектива (Марина Федункив, Мария Кравченко и другие) играют в антрепризных спектаклях. За один выход на сцену артист может получать от 100 до 300 тыс. руб. Гонорар зависит от представления, уровня звезды, наполняемости зала или может быть фиксированным.