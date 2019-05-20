Миллионерши из Comedy Woman заколачивают по 2 миллиона за концерт и требуют бизнес-класс

Мы посчитали доходы звезд популярного женского комедийного шоу.

Главные звезды «Comedy Woman» давно уже прилично зарабатывают на заказниках и рекламе. Съемки на ТВ не являются главным источником дохода, но зато эфиры на федеральном канале поддерживают популярность артисток среди народа.

Звезды юмористического шоу выступают на мероприятиях в разных составах. Состав артистов формируется, исходя из программы и личной занятости. Конечно, пожелания заказчиков всегда учитываются. Главные звезды шоу — Екатерина Варнава, Марина Федункив, Наталья Еприкян, Мария Кравченко, Татьяна Морозова, Екатерина Скулкина, Надежда Ангарская, Надежда Сысоева, Александр Гудков, Олег Верещагин.

Выступления артистов «Comedy Woman» можно заказать в любом временном формате. Один из потенциальных заказчиков коллектива поделился с teleprogramma.pro сметой и райдером (перечень требований, предъявляемых коллективом к организаторам выступлений).

ГОНОРАРЫ

Артисты могут прилететь или приехать и в российский регион, и на свадьбу в Турцию. Главное, чтобы в день вашего мероприятия артистки были не заняты на съемках, других концертах или спектаклях.

15 минут — 15 000 евро (1 млн руб.)

20 минут — 20 000 евро (1 млн 444 тыс. руб.)

30 минут — 25 000 евро (1 млн 800 тыс. руб.)

40 минут — 30 000 евро (2 млн 167 тыс. руб.)

СУТОЧНЫЕ

Отправляясь в командировку, любой сотрудник получает так называемые суточные. Артисты — не исключение.

Россия — 5000 руб. на человека.

Европа — 100 евро на человека.

Америка — $100 на человека.

РАЙДЕР

Билеты: поезд (только СВ или не более 2 человек в купе), самолет (только «Аэрофлот», на расстояние более 4-х часов полета только «бизнес-класс», на короткие расстояния — 2 билета «бизнес-класс, остальные — эконом). Кстати, при бронировании билетов на Екатерину Варнаву («бизнес-класс») обязательно заказывать вегетарианское питание.

Гостиница: отель категории 5 звезд должен находиться вне зоны стройки, артисты заселяются в одноместные номера c большой кроватью категории не ниже «Стандарт+». А для Еприкян Натальи требуется номер «люкс».

Трансфер по городу: в распоряжении артистов находятся один автомобиль представительского класса не старше 5 лет, два минивэна на 10 человек марки «Мерседес» с водителями.

Охрана: не менее 10 человек на 1000 зал. Начальник охраны действует согласно указаниям администратора коллектива.

РЕКЛАМА

Крупные рекламные контракты звезд шоу стоят 1-2 млн руб. Сумма контракта определяется условиями его эксклюзивности, продолжительности и вовлеченности артиста.

СПЕКТАКЛИ

Многие артистки коллектива (Марина Федункив, Мария Кравченко и другие) играют в антрепризных спектаклях. За один выход на сцену артист может получать от 100 до 300 тыс. руб. Гонорар зависит от представления, уровня звезды, наполняемости зала или может быть фиксированным.