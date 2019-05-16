Алексей Чумаков о проверке финала «Голос. Дети»: «Накрутку могли заказать враги семьи Алсу»

Артист считает, что необходимо установить имя организатора этого мошенничества

Победа Микеллы Абрамовой в финале проекта «Голос. Дети» всё же была добыта нечестным путем. Как стало известно 16 мая, специалисты компании Group-IB, проводившие анализ результатов СМС-голосования, обнаружили, что как минимум 8 тысяч СМС и 30 тысяч звонков в пользу дочки Алсу были получены с помощью ботов.

Надо отдать должное Первому каналу – он не только прислушался к голосу народа и начал эту проверку, но и сейчас, когда стали известны ее итоги, объявил о том, что итоги финала аннулированы и 24 мая нас ждет спецвыпуск «Голос. Дети» с участием всех финалистов.

Поклонники юных участников сейчас радуются возможности восстановить справедливость. И многим очень жаль Микеллу, ведь она еще ребенок и не виновата в том, что кто-то из взрослых оказал ей эту медвежью услугу.

«Что и требовалось доказать… Бедный ребёнок, какую массовую агрессию спровоцировали родители в её адрес…», — пишет в комментариях Instagram пользователь с ником svetlana_shipilova1706.

Семья певицы Алсу не горит желанием общаться с журналистами, но мы решили узнать, как на новость о грядущей переигровке финала отреагировали те, кто болел за эту участницу и открыто говорил об этом в социальных сетях.

Друг Алсу и ее мужа Яна Абрамова певец Алексей Чумаков признался корреспонденту Teleprogramma.pro, что еще не читал новости и не знал, что Первый канал объявил о результатах проверки.

Между тем, в случившемся нельзя винить семью девочки, пока нет неопровержимых доказательств, считает он.

«Кем произведена эта накрутка? Надо доказывать, кто это сделал, искать настоящего виновника. Ведь это могла сделать как семья Алсу, так и люди, желающие им навредить. Потому важно именно найти заказчика», — заявил артист.

Чумаков добавил, что компетентные органы наверняка во всем разберутся. А сам он по-прежнему считает, что девочка, ставшая в последнее время объектом травли, была достойна победы на этом вокальном конкурсе.

«То, что Микелла потрясающе поет, я утверждаю и буду дальше настаивать. Это факт! А все остальные детали оставим Первому каналу – пусть пересматривают результаты, переигрывают. Если финал будет проведен заново, это прекрасно! И я желаю всем участникам удачи, ведь это очень талантливые дети!»

Напомним, 26 апреля в тройке финалистов шестого сезона «Голос. Дети», оказались Микелла Абрамова, наставницей которой была Светлана Лобода, Ержан Максим из Казахстана (наставник – Валерий Меладзе) и москвич Валера Кузаков (его наставница — Пелагея).

Зрители, обсуждая участников в Интернете, своими симпатиями склонялись в сторону Ержана. Между тем, в финальном голосовании этот мальчик получил лишь 27,9%, Валера — 15,6%, а 56% голосов досталось Микелле.

Первый канал после обрушившейся на него волны критики был вынужден организовать проверку результатов конкурса.