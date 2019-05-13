Финал Евровидения, премьеры сериалов, захватывающие фильмы: телепрограмма на неделю

Не знаете, что посмотреть по ТВ? Надеемся, наша подборка вам поможет

Часто так бывает, что тыкаешь на кнопки пультуправления от телевизора, а посмотреть нечего. Мы решили облегчить вам жизнь и составили список интересных фильмов, сериалов и шоу, которые можно будет увидеть на этой неделе по телеканалам. Внимание, время — московское!

Понедельник, 13 мая

20.50. Премьера сериала «Последняя неделя», с понедельника по пятницу, Россия.

Кстати, про этот фильм мы написали большой материал. Подробности по ссылке.

21.00. Фильм «Железный человек», СТС.

В фильме рассказывается про изобретателя, который попадает к афганским террористам, и они заставляют его создать оружие массового поражения. Кстати, фамилия главного героя – Старк. Правда, к «Игре престолов» он отношения не имеет.

21.30. Премьера сериала «Мама Лора», с понедельника по пятницу, Первый канал.

Главную героиню фильма так и зовут мамой Лорой. Женщина работает в придорожном кафе поваром, ее постоянные клиенты – дальнобойщики и пассажиры электричек.

Сама она человек – добродушный, отзывчивый. Однако жизнь ее таковой не назовешь: муж Гоша постоянно меняет работы, дочь никак не может определиться с выбором будущей профессии, а у сына не ладится личная жизнь. Но однажды их жизнь круто поменяется, когда маме Лоре удастся нечаянно раскрыть уголовное преступление.

21.45. Сериал «Консультант», с понедельника по пятницу, НТВ.

Фильм про маньяка, который орудовал в небольшом провинциальном городе. К делу подключается эксперт-консультант из Москвы, который только усугубляет ситуацию.

22.50. Для любителей классики на телеканале «Дом кино» покажут фильм «Двенадцать стульев».

Вторник, 14 мая

19.30. Продолжение сериала «СеняФедя».

Любители сериала «Кухня» оценят. Можно сказать, что это продолжение полюбившейся многим комедии.

22.00. Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. 1-й полуфинал. Прямая трансляция из Тель-Авива, Россия.

В первом полуфинале примут участие представители 17 стран: Австралии, Беларуси, Бельгии, Кипра, Греции, Эстонии, Финляндии, Грузии, Чехии, Венгрии, Исландии, Черногории, Польши, Португалии, Сан-Марино, Сербии, Словении.

Для тех, кто еще не определился, за кого болеть – мы подготовили путеводитель по конкурсу.

23.05. «Третий лишний», Пятница.

Легкая комедия про парня по имени Джон, который влюблен в красавицу Лори. Он работает в прокате автомобилей и имеет большие планы на будущее. Но в их отношения вмешивается третий, давний друг Джона – Тед.

Среда, 15 мая

19.00. «Похищение Евы», Домашний.

Сериал про двух братьев-медиков, которые решаются похитить жену главврача больницы, в которой работают. В свою очередь, сам главврач по предложению своей любовницы тоже решает избавиться от супруги, заказав ее похищение. Чем же она всем им насолила…

23.30. «Прогулка», СТС.

Сразу скажем, что этот фильм основан на реальных событиях. Это история о том, как французский канатоходец Филипп Пети совершил легендарный трюк – он прошел без страховки по канату, натянутому между небоскребами в Нью-Йорке.

Четверг, 16 мая

22.00. Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. 2-й полуфинал. Прямая трансляция из Тель-Авива, Россия.

Во втором полуфинале принимать участие будут представители 18 стран: Албании, Армении, Австрии, Азербайджана, Хорватии, Дании, Ирландии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Северной Македонии, Норвегии, Румынии, России, Швеции, Швейцарии, Нидерландов. Сергей Лазарев выступит под 13 номером.

22.50. «Джек Райан: Теория хаоса», СТС.

В фильме рассказывается о сотруднике американских спецслужб Джеке Райане, который приезжает в Москву для того, чтобы проверить операции компании, принадлежащей миллиардеру Виктору Черевину. Но все усложняется, когда Райана пытаются убить.

23.00. «Миллион способов потерять голову», Пятница.

Главный герой фильма – трусливый фермер-овцевод Альберт.Однажды он встречает таинственную красавицу, роль которой исполняет Шарлиз Терон. Она-то и помогает ему поверить в себя.

Пятница, 17 мая

20.00. Шоу «Уральских пельменей», СТС.

Хотите посмеяться от души? Тогда вам сюда!

21.20. «Эрагон», Пятница.

Фильм для любителей эльфов и гномов. Это история о мальчике Эрагоне, который является последним из рода некогда могущественных драконьих всадников. Однажды он находит драконье яйцо, и тут начинается самое интересное… В общем, если вы любите сериал «Игра престолов», то вам сюда!

23.00. «Слава Богу, ты пришел», СТС.

Новый выпуск шоу, которое делает сейчас Сергей Светлаков. На передачу приглашают четырех знаменитостей, которым придется импровизировать и предстать перед зрителями в необычных образах.

23.25. «Я, Франкенштейн», Пятница.

Он — монстр. Он — двухсотлетний плод безумной фантазии своего создателя. Он — легенда. Мир, в котором он живет, населен древними горгульями и бессмертными демонами, которые сражаются за обладание человечеством.

00.00. «Друг невесты», СТС.

Парень по имени Том Бэйли безумно влюблен в свою лучшую подругу. Не решившись в этом признаться, Том ищет девушке достойного мужчину. Однако когда отношения новоявленных влюбленных начинают набирать оборот, Том понимает, что не сможет потерять свою любимую и вступает в бой.

Суббота, 18 мая

17.00. «Секрет на миллион», НТВ.

На этот раз гостем Леры Курявцевой станет певец Олег Газманов. Интересно, раскроет ли артист нам все свои тайны?

19.15. «Тайная жизнь домашних животных», СТС.

Вы еще не видели этот замечательный семейный мультфильм? Смотреть – срочно!

21.00. «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», СТС.

Бэтмен и Супермен враждуют между собой. Однако на планете возникает новая глобальная опасность. И только у них есть шанс спасти человечество. Хе-хе…

22.00. Евровидение-2019. Международный конкурс исполнителей. Финал. Прямая трансляция из Тель-Авива, Россия.

В финале за победу будут бороться 26 стран-участниц. Болеем за Сергея Лазарева!

23.00. «Училка», Первый канал.

История о том, как, доведенная до крайностей учительница истории, берет в заложники целый класс детей.

01.45. «Привет, Андрей», Россия.

Это будет специальный выпуск, посвященный итогам Евровидения.

Воскресенье, 19 мая

17.25. «Ледниковый период. Дети». Новый сезон, Первый канал.

Главной интригой проекта пока остаются имена ведущих. Что ж, ждем!

21.00. «Фантастическая четверка», СТС.

В фильме рассказывается про четырех астронавтов, которые приобретают суперспособность. Вернувшись на Землю, они готовы помешать инопланетянам, которые пытаются загубить наш мир.

21.10. Чемпионат мира по хоккею-2019. Прямой эфир из Словакии, Первый канал.

Сборная России против сборной Швейцарии.