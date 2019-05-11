Порноактриса, наркодиллер, работорговля: самые скандальные участники «Дома-2» за 15 лет проекта

Реалити-шоу «Дом-2» стартовало 15 лет назад – 11 мая 2004 года. За эти годы на телепроекте «засветились» сотни самых разных парней и девушек. Кого-то зрители забывали сразу после их ухода, кто-то запоминался надолго, некоторых вспоминают и сегодня.

А еще «Дом-2» прославился немалым количеством скандальных историй, связанных с его участниками. Давайте вспомним самые громкие из этих эпизодов.

Анастасия Дашко – 3 года за решеткой

Многие помнят Настю Дашко – она была довольно яркой участницей шоу. Для зрителей стало шоком известие о том, что Анастасию суд приговорил к 3 годам тюремного заключения. Девушку обвинили в мошенничестве. Выдавая себя за серьезного предпринимателя, она заключала договоры о поставке стройматериалов.

Получив от заказчиков деньги, «предпринимательница» бесследно исчезала. Всего лишь в течение 2011 года она сумела выманить крупные суммы у 6 организаций и 5 частных лиц.

Сумма, на которую незаконно обогатилась Дашко, составила около 3 миллионов рублей. Деньги она потратила на отдых за границей, а также накупила себе модных нарядов.

Оказавшись за решеткой, Анастасия сумела и здесь выделиться из общей массы. Она участвовала в проводимом в колонии конкурсе свадебных нарядов и вообще старалась вести себя как можно лучше, за что и вышла на свободу досрочно.

Оксана Аплекаева – страшная смерть

Оксана Аплекаева, оказавшись на телестройке, сразу стала для других участников постоянным объектом насмешек и издевательств. Даже парни, которые за ней ухаживали, порой не удерживались от язвительных шуточек на ее счет.

Покинув проект, Оксана стала работать моделью. А в 2008 году всех как громом поразило страшное известие: труп Оксаны нашли на трассе между Москвой и Ригой.

Версии случившегося выдвигались разные. Одни говорили, что девушка стала нежелательной свидетельницей каких-то событий и ее убрали.

Другие утверждали, что ей отомстил бывший парень за то, что она заразила его венерической болезнью.

Еще рассказывали, что Оксана получала угрозы в интернете, что на нее напал маньяк…

Алексей Адеев – две судимости

Этого участника реалити-шоу арестовали в 2005 году, во время съемок в «Доме-2». Парня обвинили в мошенничестве и приговорили к тюремному заключению. Оказавшись в неволе, Алексей принялся активно работать в тюремной церкви. Скоро он получил кличку Дьяк.

Он отсидел 3,5 года и вышел на свободу, а вскоре решил снова поучаствовать в телепроекте «Дом-2». А в 2010 году Алексея Авдеева арестовали по обвинению в краже миллиона рублей у случайного знакомого.

Елена Беркова – наркотики и порнография

Это, пожалуй, одна из самых заметных и прославившихся участниц «Дома-2». Правда, Елена Беркова провела на телестройке меньше времени, чем многие другие, — всего 56 дней.

Зато вскоре о ней услышали буквально все – сразу после того, как ее изгнали из шоу, Елена снялась в порнофильме «Дом-2, или Как заняться любовью с Еленой Берковой».

Кроме того, у Берковой были крупные неприятности в связи с наркотиками. В 2011 году она получила 3 года условно – за приобретение запрещенных веществ в одном из ночных клубов.

Андрей Кадетов – жестокое убийство

В 2010 году в Санкт-Петербурге был жестоко убит Андрей Кадетов – юноша, известный телезрителям по участию в реалити-шоу «Дом-2», на площадке которого он провел 213 дней. Преступник убивал парня с особой жестокостью – было зафиксировано 14 ножевых ранений.

Убийцей признали бывшего сотрудника МЧС, любовника девушки по имени Александра, которая вымогала у Алексея деньги, обвиняя его в изнасиловании.

Айгюн Азизова – поймана на работорговле

Бывшая участница «Дома-2» Айгюн Азизова пыталась продать четырех африканок в сексуальное рабство. В этом ей помогал муж, который был родом из Ганы.

На шоу Айгюн пробыла всего неделю, но запомнилась зрителям. Тем более, что после ухода из «Дома-2» она стала постоянной актрисой программы «Секс с Анфисой Чеховой».

Александра Медведева – попала в психбольницу

Александра Медведева отпросилась у продюсеров – ей надо было срочно полететь домой, в Киев, чтобы отметить день рождения дочери. Однако домой она так и не попала. Ее мать забила тревогу – исчезла дочь!

Александру начали искать и выяснили: на борту самолета, который еще не успел взлететь, девушка устроила громкую истерику. Она кричала, чтобы самолет остановили, что она обладает экстрасенсорными способностями и чувствует – что-то должно произойти.

Медведеву высадили, но она не успокоилась, а стала требовать отменить рейс, всерьез напугав своим поведением других пассажиров. Сотрудникам аэропорта ничего не оставалось, кроме как вызвать медиков. Девушку поместили на лечение в психиатрическую больницу им. Кащенко.

Ольга Рапунцель – работа в порночате

Еще до того, как прийти в «Дом-2», Ольга Рапунцель подрабатывала в порночате, демонстрируя свои прелести на веб-камеру, — разумеется, за деньги. По сей день ее интимные фото при желании можно отыскать в интернете.

Когда прошлое Ольги открылось, она сначала пробовала как-то оправдаться. Но потом вспылила и заявила, что уж лучше зарабатывать так, как она, чем «горбатиться» за 15 тысяч в месяц подобно большинству россиян.

Михаил Подоров – торговля наркотиками

Этот парень мечтал стать бизнесменом и разбогатеть. Это ему не удалось – за хранение и распространение запрещенных наркотических средств в особо крупных размерах Михаил Подоров был приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Приговор был вынесен в 2010 году.

Продажей наркотиков Михаил промышлял параллельно с участием в телепроекте, в котором продержался почти год. У Михаила нашли почти 1000 таблеток клубного наркотика, действие которого сравнимо с действием экстази.