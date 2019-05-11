ТВ-проекты Порноактриса, наркодиллер, работорговля: самые скандальные участники «Дома-2» за 15 лет проекта
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Порноактриса, наркодиллер, работорговля: самые скандальные участники «Дома-2» за 15 лет проекта

Ольга Моисеева

Реалити-шоу «Дом-2» стартовало 15 лет назад – 11 мая 2004 года. За эти годы на телепроекте «засветились» сотни самых разных парней и девушек. Кого-то зрители забывали сразу после их ухода, кто-то запоминался надолго, некоторых вспоминают и сегодня.

А еще «Дом-2» прославился немалым количеством скандальных историй, связанных с его участниками. Давайте вспомним самые громкие из этих эпизодов. 

Анастасия Дашко – 3 года за решеткой

Многие помнят Настю Дашко – она была довольно яркой участницей шоу. Для зрителей стало шоком известие о том, что Анастасию суд приговорил к 3 годам тюремного заключения. Девушку обвинили в мошенничестве. Выдавая себя за серьезного предпринимателя, она заключала договоры о поставке стройматериалов. 

Анастасия Дашко. Фото: Инстаграм
Анастасия Дашко. Фото: Инстаграм

Получив от заказчиков деньги, «предпринимательница» бесследно исчезала. Всего лишь в течение 2011 года она сумела выманить крупные суммы у 6 организаций и 5 частных лиц.

Сумма, на которую незаконно обогатилась Дашко, составила около 3 миллионов рублей. Деньги она потратила на отдых за границей, а также накупила себе модных нарядов. 

Оказавшись за решеткой, Анастасия сумела и здесь выделиться из общей массы. Она участвовала в проводимом в колонии конкурсе свадебных нарядов и вообще старалась вести себя как можно лучше, за что и вышла на свободу досрочно. 

Оксана Аплекаева – страшная смерть 

Оксана Аплекаева, оказавшись на телестройке, сразу стала для других участников постоянным объектом насмешек и издевательств. Даже парни, которые за ней ухаживали, порой не удерживались от язвительных шуточек на ее счет. 

Оксана Аплекаева. Фото: Кадр из "Дома-2"
Оксана Аплекаева. Фото: Кадр из «Дома-2»

Покинув проект, Оксана стала работать моделью. А в 2008 году всех как громом поразило страшное известие: труп Оксаны нашли на трассе между Москвой и Ригой. 

Версии случившегося выдвигались разные. Одни говорили, что девушка стала нежелательной свидетельницей каких-то событий и ее убрали.

Другие утверждали, что ей отомстил бывший парень за то, что она заразила его венерической болезнью.

Еще рассказывали, что Оксана получала угрозы в интернете, что на нее напал маньяк… 

Алексей Адеев  две судимости 

Этого участника реалити-шоу арестовали в 2005 году, во время съемок в «Доме-2». Парня обвинили в мошенничестве и приговорили к тюремному заключению. Оказавшись в неволе, Алексей принялся активно работать в тюремной церкви. Скоро он получил кличку Дьяк.  

Он отсидел 3,5 года и вышел на свободу, а вскоре решил снова поучаствовать в телепроекте «Дом-2». А в 2010 году Алексея Авдеева арестовали по обвинению в краже миллиона рублей у случайного знакомого. 

Алексей Адеев. Фото: Инстаграм
Алексей Адеев. Фото: Инстаграм

Елена Беркова  наркотики и порнография 

Это, пожалуй, одна из самых заметных и прославившихся участниц «Дома-2». Правда, Елена Беркова провела на телестройке меньше времени, чем многие другие, — всего 56 дней. 

Зато вскоре о ней услышали буквально все – сразу после того, как ее изгнали из шоу, Елена снялась в порнофильме «Дом-2, или Как заняться любовью с Еленой Берковой». 

Кроме того, у Берковой были крупные неприятности в связи с наркотиками. В 2011 году она получила 3 года условно – за приобретение запрещенных веществ в одном из ночных клубов. 

Елена Беркова. Фото: Инстаграм
Елена Беркова. Фото: Инстаграм

Андрей Кадетов – жестокое убийство

В 2010 году в Санкт-Петербурге был жестоко убит Андрей Кадетов – юноша, известный телезрителям по участию в реалити-шоу «Дом-2», на площадке которого он провел 213 дней. Преступник убивал парня с особой жестокостью – было зафиксировано 14 ножевых ранений. 

Убийцей признали бывшего сотрудника МЧС, любовника девушки по имени Александра, которая вымогала у Алексея деньги, обвиняя его в изнасиловании. 

Андрей Кадетов. Фото: кадр из "Дома-2"
Андрей Кадетов. Фото: Кадр из «Дома-2»

Айгюн Азизова – поймана на работорговле 

Бывшая участница «Дома-2» Айгюн Азизова пыталась продать четырех африканок в сексуальное рабство. В этом ей помогал муж, который был родом из Ганы.

На шоу Айгюн пробыла всего неделю, но запомнилась зрителям. Тем более, что после ухода из «Дома-2» она стала постоянной актрисой программы «Секс с Анфисой Чеховой». 

Айгюн Азизова. Фото: Инстаграм
Айгюн Азизова. Фото: Инстаграм

Александра Медведева – попала в психбольницу 

Александра Медведева отпросилась у продюсеров – ей надо было срочно полететь домой, в Киев, чтобы отметить день рождения дочери. Однако домой она так и не попала. Ее мать забила тревогу – исчезла дочь! 

Александру начали искать и выяснили: на борту самолета, который еще не успел взлететь, девушка устроила громкую истерику. Она кричала, чтобы самолет остановили, что она обладает экстрасенсорными способностями и чувствует – что-то должно произойти. 

Медведеву высадили, но она не успокоилась, а стала требовать отменить рейс, всерьез напугав своим поведением других пассажиров. Сотрудникам аэропорта ничего не оставалось, кроме как вызвать медиков. Девушку поместили на лечение в психиатрическую больницу им. Кащенко. 

Александра Медведева. Фото: Кадр из "Дома-2"
Александра Медведева. Фото: Кадр из «Дома-2»

Ольга Рапунцель – работа в порночате

Еще до того, как прийти в «Дом-2», Ольга Рапунцель подрабатывала в порночате, демонстрируя свои прелести на веб-камеру, — разумеется, за деньги. По сей день ее интимные фото при желании можно отыскать в интернете.  

Когда прошлое Ольги открылось, она сначала пробовала как-то оправдаться. Но потом вспылила и заявила, что уж лучше зарабатывать так, как она, чем «горбатиться» за 15 тысяч в месяц подобно большинству россиян. 

Ольга Рапунцель. Фото: Инстаграм
Ольга Рапунцель. Фото: Инстаграм

Михаил Подоров  торговля наркотиками 

Этот парень мечтал стать бизнесменом и разбогатеть. Это ему не удалось  за хранение и распространение запрещенных наркотических средств в особо крупных размерах Михаил Подоров был приговорен к 16 годам колонии строгого режима. Приговор был вынесен в 2010 году. 

Продажей наркотиков Михаил промышлял параллельно с участием в телепроекте, в котором продержался почти год. У Михаила нашли почти 1000 таблеток клубного наркотика, действие которого сравнимо с действием экстази.

Михаил Подоров. Фото: Кадр из "Дома-2"
Михаил Подоров. Фото: Кадр из «Дома-2»

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Тэги:

Алексей АдеевАнастасия ДашкоАндрей КадетовЕлена БерковаОксана АплекаеваОльга Бузовашоу "Дом 2"
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